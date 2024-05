Star Wars Hunters: Am 4. Juni 2024 endlich für alle Mobilgeräte da

Star Wars Hunters wird am 4. Juni 2024 für Nintendo Switch, iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Endlich, rufen die Fans!

Das Free-to-Play-, Kader-basierte Arena-Kampfspiel wurde im Februar 2021 angekündigt und ursprünglich für die Veröffentlichung später im selben Jahr geplant, bevor es mehrmals verschoben wurde. Der Titel wird von NaturalMotion Games entwickelt, einem britischen Entwicklungsstudio im Besitz von Take-Twos Zynga-Studio. “Schließen Sie sich den größten Jägern aus der gesamten Star Wars-Galaxie auf dem Planeten Vespaara an, wo Wettbewerbe mit hohen Einsätzen in der Arena auf sie warten”, heißt es in einer Beschreibung auf der Website des Spiels. “Nehmen Sie an spannenden Third-Person-Kämpfen teil, um Ihre Gegner auf einer Reihe von abenteuerlichen Schlachtfeldern zu dominieren, die ikonische Star Wars-Welten hervorrufen. Mischen und spielen Sie Teams, verwenden Sie Geschicklichkeit, Taktiken und passen Sie Ihre Jäger an, um eine Gewinnstrategie zu finden und die Beute des Sieges im brandneuen Free-to-Play-Spiel zu ernten”.