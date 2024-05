Sony hat die PlayStation Plus Essential-Spiele im Mai 2024 angekündigt

Die ersten PlayStation Plus-Titel dieses Monats sind EA Sports FC 24 (PS4, PS5), Ghostrunner 2 (PS5), Tunic (PS4, PS5) und Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5).

Mehr zu PS Plus im Mai 2024

Alle vier Spiele werden am 7. Mai für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar sein. Ghostrunner 2, Tunic und Destiny 2: Lightfall können bis zum 3. Juni beansprucht werden, wobei EA Sports FC 24 bis zum 17. Juni verfügbar ist. Abonnent:innen können auch das PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Pack für EA Sports FC 24 anfordern. Es wird 11 nicht handelbare Spieler mit einer Bewertung von 82 oder höher sowie einen der All Time Favorite-Spieler des Fußballs als Icon Loan Player Pick für sieben Spiele umfassen. Die PlayStation Plus Essential-Spiele im April sind Immortals of Aveum (PS5), Minecraft Legends (PS4, PS5) und Skul: The Hero Slayer (PS4). Aktive Mitglieder können diese Titel bis zum 6. Mai zu ihrer Spielbibliothek hinzufügen.