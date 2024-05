Was alles im nächsten Starfield-Update wartet: 60 fps und mehr

Bethesda hat das nächste Starfield-Update detailliert beschrieben, das unter anderem verbesserte Oberflächenkarten und neue Leistungsoptionen enthält.

Mehr zum Starfield-Update

Update 1.11.33, das jetzt in der Steam Beta vor seiner allgemeinen Veröffentlichung am 15. Mai verfügbar ist, enthält detaillierte Oberflächenkarten, was die Fans seit der Veröffentlichung des Spiels angefordert haben. Diese Karten zeigen jedes Stück Geometrie in einem Gebiet, einschließlich abgelegener Standorte und nicht nur großer Städte. Spieler können jetzt auch Marker für wichtige Orte in Großstädten sehen, wie Geschäfte, Missionsstandorte und mehr. Es wurde auch eine “Extreme”-Schwierigkeit eingeführt, die jetzt die neue höchste Schwierigkeitsstufe des Spiels ist. Die Spieler können jetzt das Innere ihrer Schiffe anpassen, ähnlich wie die Spieler bereits ihre Basen anpassen konnten. Dazu gehört die Änderung der Position von Möbeln und anderen Dekorationsgegenständen. Das Update wird auch den Leistungsmodus des Spiels auf der Xbox Series X ändern.

Der Leistungsmodus zielt jetzt auf 60 FPS ab und für Benutzer mit einem VRR-Display wird eine 40FPS-Option verfügbar sein. “Sie können jetzt zwischen 30, 40, 60 oder einer offenen Bildrate auf VRR-Displays wählen”, sagte Bethesda. “Wenn Sie kein VRR-Display mit 120 Hz haben, können Sie immer noch aus 30 oder 60 wählen. Das Zerreißen des Bildschirms kann manchmal auftreten, wenn 60 auf einem Nicht-VRR-Display ausgewählt wird. Sie können jetzt Prioritäten zwischen Visuals und Performance setzen, während Sie versuchen, das Bildratenziel beizubehalten. Wenn Sie ein Bildratenziel von 60 oder höher wählen, empfehlen wir, dies in Performance zu ändern. Die Priorisierung von Visuals behält die höchste Auflösung bei und behält gleichzeitig volle Details für Spezialeffekte, Beleuchtung und Menschenmengen bei.“ Ebenso wird bestätigt, dass Bethesda am ersten Landfahrzeug arbeitet.