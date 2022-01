Haunted Chocolatier: Schokolade und Beziehungen

In einem neuen Interview bestätigte Eric ‘ConcernedApe’ Barone, dass das Spiel gut vorankommt und sprach mehr über Haunted Chocolatier.

Über Haunted Chocolatier

Ja, es wird ein Stardew Valley-ähnliches NPC-Beziehungssystem in Haunted Chocolatier geben. Das hat Eric Barone in einem neuen Interview bestätigt. “Ich habe mich noch nicht genau entschieden, wie das System funktionieren wird. Und ich erwarte, diesmal einige Dinge anders anzugehen”, erklärte Barone. “Das Spiel kommt gut voran. Ich mache alles von Grund auf neu, weil ich so Stardew gemacht habe, und es hat gut geklappt. Es ist das, was ich tun kann. Außerdem wollte ich, dass sich das Spiel anders anfühlt und seinen eigenen Charakter hat. Ich komme auch mit zehn Jahren Erfahrung darauf zu, die ich nicht hatte, als ich mit Stardew Valley anfing. Dennoch lerne ich neue Dinge.“

Weiters sagt ConcernedApe: „Eine Herausforderung bei einem Spiel wie Haunted Chocolatier (und übrigens Stardew Valley) besteht darin, dass das Spiel erst dann wirklich läuft, wenn alle Teile vorhanden sind. Wenn man ein Arcade-Spiel, ein Rennspiel oder so erschafft, wird man wahrscheinlich auch in der Anfangsphase Spaß damit haben. Aber bei einem Spiel wie diesem geht es mehr um das Gesamtbild, die Synergien, die Ziele, den stetigen Fortschritt. Ich scheine eine gewisse Art von Spielen zu machen. Es ist, als würde man einen Computer bauen. Sie wissen nicht wirklich, dass es funktionieren wird, bis alles fertig ist.”