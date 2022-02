Sony hat Bungie (Halo, Destiny) gekauft

Der PlayStation-Hersteller Sony kündigte Pläne an, Bungie für 3,6 Milliarden Dollar zu erwerben. Lest hier mehr über diese geplante Akquisition!

Über den Kauf von Bungie

Die Ankündigung folgte letzte Woche auf die Nachricht, dass der Xbox-Hersteller Microsoft plante, Activision Blizzard zu übernehmen – so dass das japanische Unternehmen mit seiner eigenen großen Spieleakquisition konterte. Das ist aber etwas zu viel gesagt, denn schließlich benötigen solche Käufe Monate, bevor man überhaupt zu einer Übereinkunft kommt. Bungie ist am besten dafür bekannt, Halo auf die Xbox-Plattform im November 2001 zu bringen. In letzter Zeit hat Bungie das äußerst beliebte Destiny-Franchise verantwortet, das bald die nächste große Erweiterung mit The Witch Queen bekommen wird.

Sonys Deal, Bungie für 3,6 Milliarden Dollar zu kaufen, könnte nur ein erster Happen in einer Mahlzeit für Spielestudios oder Unternehmenskäufe sein. Jim Ryan, President und CEO von Sony Interactive Entertainment, machte deutlich, dass Sony gerade erst anfängt. “Wir sollten unbedingt mehr Käufe von Studios erwarten”, sagte Ryan ihnen und fügte später hinzu, “…wir haben noch viel mehr Schritte zu unternehmen.” Im selben Interview bestand Bungie BEO Pete Parsons darauf, dass der Deal “nichts mit Branchenkonsolidierung zu tun hatte. Dies hatte alles mit einer gemeinsamen Vision zu tun und wie wir die Dinge gemeinsam besser machen könnten.“

Zum Kontext des Sony-Kaufs

Sonys Übernahme von Bungie in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar klingt sicherlich nach viel Geld (und ist es offensichtlich), aber wie verhält es sich im Vergleich zu den jüngsten Gaming-Buyouts? Bereits 2002 kaufte Microsoft Rare für lässige 375 Millionen Dollar, was damals schon ein ganzer Haufen war. Das Unternehmen hat seitdem den Minecraft-Entwickler Mojang für 2,5 Milliarden Dollar und Bethesda für 7,5 Milliarden Dollar gekauft. Und dann gab Microsoft kürzlich bekannt, dass es zugestimmt hatte, Activision Blizzard für atemberaubende 69,7 Millionen Dollar zu erwerben. Jo, na eh.

Sony beziehungsweise die PlayStation Studios sind aber kein Kind von Traurigkeit: Allein im Jahr 2021 erwarb Sony Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment, Firesprite, Nixxes Software und Housemarque gegen nicht bekannt gegebene Gebühren. Es klingt wahrscheinlich, dass der Deal für Bungie all diese Studios überwiegt, zumal das japanische Unternehmen 2019 nur 229 Millionen Dollar bezahlt hat, um etwa Insomniac Games zu erwerben. Ob dann ein Destiny 3 (oder D3STINY, stilisiert) exklusiv für Sony-Hardware erscheinen wird? Wir dürfen da noch sehr gespannt sein und abwarten!