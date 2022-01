Es ist offiziell: Microsoft will Activision Blizzard kaufen

Der Konzern Microsoft plant, Activision Blizzard zu übernehmen. Es wäre dann der drittgrößte Spielehersteller der Welt – lest hier mehr!

Über die geplante Übernahme

Es gibt über drei Milliarden Menschen, die aktiv Spiele spielen. Dieses Hobby wird von einer neuen Hardware-Generation angetrieben, und das Spielen ist heute die größte und am schnellsten wachsende Form der Unterhaltung. Heute kündigte Microsoft Corp. Pläne zur Übernahme von Activision Blizzard Inc. an, einem führenden Anbieter von Spielentwicklung und Herausgeber interaktiver Unterhaltungsinhalte. Diese Übernahme wird das Wachstum des Gaming-Geschäfts von Microsoft in den Bereichen Mobile, PC, Konsole und Cloud beschleunigen und Bausteine für das Metaversum schaffen.

Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, wird Microsoft nach Umsatz das drittgrößte Spieleunternehmen der Welt werden, hinter Tencent und Sony. Die geplante Übernahme umfasst ikonische Franchises aus den Activision-, Blizzard- und King-Studios wie Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty und Candy Crush sowie globale eSports-Aktivitäten durch Major League Gaming. Das Unternehmen verfügt über Studios rund um die Welt mit fast 10.000 Mitarbeitern.

Stimmen zu Microsoft x Activision Blizzard

“Gaming ist heute die dynamischste und aufregendste Kategorie in der Unterhaltung auf allen Plattformen und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaversenplattformen spielen”, sagte Satya Nadella, Vorsitzende und CEO von Microsoft. „Wir investieren tief in erstklassige Inhalte, die Community und die Cloud, um eine neue Ära des Spielens einzuleiten, in der Spieler und Schöpfer an erster Stelle stehen und das Spielen sicher, inklusive und für alle zugänglich macht.“

Was haltet ihr von dieser Ankündigung – wird da alles besser? Es gibt ja Querelen rund um Activision Blizzard, und Microsoft braucht mehr Studios für den Xbox Game Pass…