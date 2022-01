Destiny 2: The Witch Queen bekommt einen neuen Trailer

Wir haben einen brandneuen Trailer für die bevorstehende Erweiterung The Witch Queen bekommen! Diesmal werden wir durch Savathuns Thronwelt geführt, den riesigen Sumpf, den sie ihr Zuhause nennt und der mit Fallen und Geheimnissen gespickt ist. Ihr müsst dem Unbekannten trotzen, um alles zu entdecken, was sie versteckt, und euch natürlich durch ihre Diener kämpfen. Dieser Trailer ist mit der Stimme von Savathun geziert, die uns mit ihrer Macht über ihre Domäne willkommen heißt.

Die bevorstehende Erweiterung The Witch Queen für Destiny 2 hat ein neues Video spendiert bekommen. Seht es gleich hier bei uns an!

Ihr seht die sumpfigen Außenbezirke von Savathuns Welt sowie die königlichen Strukturen, die das bilden, was wir als Zentrum ihres Heims deuten. Hinzu kommen die dunklen und feuchten Höhlen, die wir vom Bienenstock erwarten, und es sieht so aus, als würde die Sightseeing-Tour da erst einmal starten. Man kann sich schon einiges zusammenreimen, aber in Wahrheit geht es nur um eins: Die neue Erweiterung The Witch Queen wird schon bald für Destiny 2 kommen. Wir werden am 22. Februar schon mehr erfahren, denn dann könnt ihr den Kampf in Savathuns Sumpf führen, wo zweifellos Oger und andere Kreaturen auf euch warten werden.