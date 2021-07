Sony Interactive Entertainment integriert Nixxes Software in PlayStation Studios

Sony ist in Shopping-Laune und gab die Übernahme von Nixxes Software B.V. bekannt. Was das erfahrene Unternehmen für Sony bringen wird, lest ihr hier!

Über Nixxes Software B.V.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Spieleentwicklung und Spieleoptimierung tritt das in Utrecht, Niederlande, ansässige Team von Nixxes Software B.V. der PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group bei. Jurjen Katsman, Gründer und Senior Director Development bei Nixxes, sagt hierzu: “Wir können es nicht abwarten, mit der Arbeit loszulegen und sind sehr begeistert davon, unsere technische und entwicklerische Expertise mit einem IP-Powerhouse wie PlayStation Studios teilen zu können. Wir freuen uns sehr darauf, mit vielen der talentiertesten Teams der Industrie zusammenzuarbeiten, um PlayStation-Fans Spielerfahrungen der höchsten Klasse zu bieten.”

Herman Hulst, Head of PlayStation Studios, ergänzt: “Ich habe großen Respekt für Nixxes und bin sehr erfreut darüber, dieses sehr erfahrene Team als Teil der SIE-Entwicklercommunity zu gewinnen. Sie besitzen eine Leidenschaft für die Optimierung von Spielen, um Spielern die bestmöglichste Erfahrung zu bieten. Nixxes wird eine große Bereicherung für PlayStation Studios sein und unseren Teams bei der Realisierung des wichtigsten Zieles zur Seite stehen: einzigartige PlayStation-Erfahrungen mit der bestmöglichen Qualität zu erschaffen.” Die Meldung wurde ursprünglich von Sony Interactive Entertainment herausgegeben. Mal sehen, was die PlayStation Studios in Zukunft so alles erschaffen werden!