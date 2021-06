Housemarque gehört nun zu den PlayStation Studios

Die Returnal-Entwickler von Housemarque gehören nun offiziell zu den Sony PlayStation Studios. Lest hier mehr über die Akquise! Zur Meldung von Sony auf dem PlayStation Blog geht es gleich hier entlang.

Über Housemarque

Das finnische Spielestudio Housemarque ist die neueste Ergänzung zu Sonys eigenem Studio. Es ist somit das 13. Studio in der PlayStation-Studios-Familie. Sony gab am Dienstag bekannt, dass die Macher von Returnal (hier geht’s zu unserem Review) zu PlayStation Studios kommen werden. Housemarque entwickelt seit 1995 Spiele und ist damit das älteste Entwicklungsstudio Finnlands. Seit 2007 hat Housemarque mehrere PlayStation-exklusive Spiele entwickelt, darunter Super Stardust HD, Dead Nation, Resogun und Matterfall.

Ilari Kuittinen (CEO und Founder von Housemarque) sagte, dass der Beitritt zu PlayStation Studios Housemarque helfen wird. So werden ehrgeizigere Projekte möglich und die Anzahl der Mitarbeiter:innen gesteigert. Housemarque muss noch bekannt geben, was das nächstes Projekt sein wird – ob es sich um ein neues Spiel oder zusätzliche Inhalte für Returnal handelt, ist noch offen. Auf jeden Fall ein guter Kauf von Sony, was meint ihr?