Paper Mario: Die Legende vom Äonentor Test (Switch): Nintendos RPG-Allzeitklassiker kehrt zurück

Nun bekommen wir ein komplettes Remake des Games serviert: Da stellt sich die Frage, ist dieser Titel auch gut gealtert? Schon früh im Spiel, eigentlich in den ersten Sekunden, macht Paper Mario: Die Legende vom Äonentor mal einfach alles anders. Eure erste Begleitung ist nicht Toad oder Luigi oder Peach oder Bowser, sondern Gumbrina, ein Gumba. Richtig: Selbst vermeintliche Bösewichte bekommen in diesem Spiel Sprechrollen und wer mit Scheuklappen durch das Game geht, verpasst eine Vielzahl von lustigen Anspielungen und kleinen Easter Eggs. Auch, wenn es sich um einen Ableger von Paper Mario handelt, so müsst ihr das Spiel eher mit dem aktuell ebenfalls neu aufgelegten Super Mario RPG vergleichen: Hier wie da gibt es rundenbasierten Kampf und Strategie, geduldiges und zielgenaues Drücken auf Knöpfe zum passenden Zeitpunkt, und jede Menge Dialoge zum Durchlesen und Weiterklicken. Läuft!

Die ersten Momente

Da steht ihr also nun in der verruchten Stadt namens Rohlingen. Eigentlich ist Mario von Peach geholt worden, weil sie Hilfe von euch braucht, und zwar bei einer Schatzsuche. Praktischerweise hat sie euch die besagte Schatzkarte gleich mitgeschickt, und just, als ihr auftaucht, ist Prinzessin Peach verschwunden. Also macht ihr euch, so wie besprochen, auf die Suche nach dem Schatz, als ihr von den sagenumwobenen Sternjuwelen erfahrt. Nebenbei wird man sicherlich den einen oder Anhaltspunkt über den Verbleib der Prinzessin mitbekommen, oder etwa nicht? Um die Rollenspiel-Gruppe zu vervollständigen, braucht es natürlich Mitstreiter:innen. Deswegen begleiten euch am Anfang nach der generellen Einführung gleich mal Gumbrina, ein weiblicher Gumba, und der etwas mutlose Koopio, ein Koopa. So wild, wie sich dieser Absatz für Super Mario-Verhältnisse liest, bleibt es auch: Das Spiel steigt von da an nur noch aufs Gas.

Wie in Super Mario RPG und dem ersten Paper Mario (nicht der Origami King!) davor ist Die Legende vom Äonentor in Wahrheit eine Art Hybrid-Action-RPG. Wir können Welten erkunden und Charaktere wie in einem traditionellen RPG aufleveln, aber Kämpfe beinhalten auch einige Knopfdrucke zum richtigen Zeitpunkt oder komplettes Button-Mashing, je nach gewählter Technik. Mit einem rechtzeitigen Knopfdruck dürft ihr etwa mehr als einmal auf den Kopf eines Feindes springen oder eingehenden Angriffen durch Abblocken den Schaden reduzieren. Dies ist auf der einen Seite ein innovativer Twist für das in die Jahre gekommene Genre der rundenbasierten Rollenspiele, doch auf der anderen Seite kann es ein großer Hinderungsgrund für all jene sein, die davon nur genervt sind. Das Spiel macht jedenfalls einen tollen Job im Onboarding, und nach kurzer Zeit habt ihr die Grundmechaniken des Games zur Gänze verstanden.

Ganz wie damals, oder?

Was sich anfangs allerdings noch etwas fremd anfühlt, ist die ungewohnt hohe Textlastigkeit von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor. Es gibt kaum ein Mario-Spiel, wo ihr euch nach 40 Minuten noch immer in Dialogen befindet – dieses RPG gehört jedenfalls stolz zu dieser Kategorie! Wenn ihr euch rasante Action und rasche Abwechslung erwartet, solltet ihr schon jetzt die Finger von diesem Spiel lassen. Dieser Ableger bietet euch viel Stoff zum Versinken, zum Lesen, zum Schmunzeln und auch mal zum Lachen. Aber wenn dieses Game etwas nicht ist, dann aktiv und für kurze Sessions geeignet! Zu tun gibt es jedenfalls genug, und das gemächliche Gameplay mit seiner Vielzahl von Charakteren und noch mehr Dialogen zwischen ebenselben stellen sicher, dass ihr lange Zeit mit diesem Spiel beschäftigt sein werdet. Doch abseits dessen hat sich einiges getan seit dem Original aus dem Jahre 2004:

Neu arrangierter Soundtrack

Artwork-Galerien, in denen ihr den Soundtrack sowohl der ursprünglichen als auch der neuen Versionen anhören könnt

Sound-Galerien, in denen ihr Zeichnungen von Charakteren und Schauplätzen ansehen könnt

Ein verbessertes Hinweissystem, das euch auf Wunsch stets einen Tipp geben kann

Kampf-Coach: Dieser tapfere Toad ist stets bereit, alle Arten von Kampftipps zu geben

Schnellreisen: Ein neuer Raum lässt euch schnell zu den Gebieten zurückkehren, die ihr bereits abgeschlossen habt

Erforschung und Kampf

Ihr lauft also durch Rohlingen und Umgebung, immer auf der Suche nach neuen Hinweisen oder gar den Sternjuwelen selbst. Da alles aus Papier besteht und ihr zu Beginn gleich mal einen Hammer bekommt, wisst ihr schon, was zu tun ist: Herumlaufen und überall, wo ihr hinkommt, für gehöriges Chaos sorgen! Der Koopa, der auf seine zerbrechliche Sammlung von Kleinoden stolz war, tut mir noch ein bisschen leid … Auf jeden Fall habt ihr zu jeder Zeit einen oder mehrere Begleiter:innen in eurer Gruppe, und sie alle haben eigene Kräfte. Der eine hat den Hammer ausgepackt, die nächste kann für Windstöße sorgen: Es geht ziemlich rund in Paper Mario: Die Legende vom Äonentor! Im Laufe dieser Abenteuergeschichte erlebt ihr vieles. Sei es Kampfspaß in der Arena von Falkenheim, Schiffswrack-Schabernack auf einer verlassenen Insel oder gar eine wahnwitzige Mission zum Mond, komische Momente warten an jeder Ecke!

Genauso an jeder Ecke warten allerdings die Kämpfe, die ihr entweder selbst initiieren könnt, oder wenn Not am Mario ist, dürft ihr ihnen durch Weglaufen auch ausweichen. Besonders gut ist es, wenn ihr mit Mario am Steuer die herumlaufenden Feinde mit dem Hammer erwischt, weil ihr auf diese Weise einen Freischlag spendiert bekommt – gerade im rundenbasierten Kampf ist das eine ganz gute Sache! Danach wechselt ihr euch ab, zuerst seid ihr an der Reihe, und dann die Gegner. Entscheidet euch für eine Technik und führt sie nach den Anweisungen aus, und das Ganze geht so lange, bis eine Gruppe aufgibt. Cool ist auch die Mechanik mit den Zuseher:innen: Alles spielt sich auf einer Bühne ab, und das Publikum kann hier sowohl direkt als auch indirekt ins Geschehen eingreifen. Das verleiht dem Kampf in Paper Mario: Die Legende von Äonentor noch ein bisschen Würze! Und ab und an werdet ihr auch verflucht…