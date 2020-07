Paper Mario: The Origami King – Ein stumpfes, aber liebevolles Abenteuer

Paper Mario: The Origami King gehört wie auch die Switch-Ableger von Yoshi und Kirby nur zur zweiten Reihe Nintendos. Bei diesen Games geht der Trend deutlich in Richtung Bastelspaß und sehr einfaches Gameplay. Aus dem einstigen Rollenspielhit Paper Mario wurde ein beinahe anspruchsloses, aber charmantes und trotzdem erlebenswertes Spiel gemacht.

Schwerer Start

Ein Breath of the Wild und Odyssey thronen weit über allem anderen und sind auch deshalb so großartig weil sie eine ordentliche Portion Anspruch mitliefern. Paper Mario: The Origami King verzichtet bis auf ein paar Bosskämpfe beinahe völlig darauf. Kombiniert wird dieser Umstand mit langen Tutorialabschnitten, die alles bis in kleinste Detail doppelt und dreifach erklären. Dadurch ziehen sich die ersten zwei Spielstunden wie zäher Kaugummi, der schon zu lange am Kopfsteinpflaster vor Peachs Schloss im Mushroom Kingdom klebt.

Die Story ist deshalb auch schnell erzählt: Genanntes Schloss wird von Olly, dem Origami-König und seinen Faltschergen überfallen und in Papier eingewickelt. Beinahe alle BewohnerInnen werden von ihrer 2D-Papierform in angriffslustige Origami-Faltschergen verwandelt. Ollys Schwester Olivia schließt sich daraufhin mit Mario zusammen um den selbsternannten Origami-König aufzuhalten. Der Anfang ist auch deshalb so zäh weil Olivia eine Navi-Mentalität an den Tag legt, dass ich manchmal echte Zelda-Vibes bekam. Ok, Olivia ist nicht ganz so „aggressiv helfend“ wie die sprechende Fee und nach den ersten Einführungen gibt sie meist nur mehr auf Nachfrage, also auf Knopfdruck, ihren Senf dazu. Die Story ist Mario typisch simpel und führt euch in fünf verschiedene Welten. Zu diesen später mehr, jetzt erkläre ich euch warum ihr bei Paper Mario nicht mehr an Rollenspiele denken dürft.