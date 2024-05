Nintendo Switch 2: Die Hardware-Ausstattung ist vorab bekannt geworden?

Wenn das stimmt, wird die Nintendo Switch 2 viel stärker als das Original und kratzt an so manchen Next-Gen-Werten von PS5 und Xbox Serie!

Mehr zur Nintendo Switch 2

Informationen über den RAM und die Speicherspezifikationen des Nachfolgers der Nintendo Switch wurden möglicherweise von Internet-Fans gefunden. Mitglieder des Famiboards-Forums verfolgen seit einiger Zeit Zoll- und Versanddaten, um Informationen über Sendungen zu finden, die zwischen Nintendo, Nvidia und anderen Teileherstellern gesendet werden. Laut einigen Mitgliedern haben die Versandinformationen vom März, die erst kürzlich öffentlich zugänglich gemacht wurden, jetzt Hinweise auf eine Reihe neuer Sendungen mit neuen Codenamen aufgetaucht, von denen sie glauben, dass sie sich auf Komponenten für die nächste Nintendo-Konsole beziehen. Eine Auflistung ist für einen 6 GB RAM-Chip, von denen zwei Berichten zufolge für insgesamt 12 GB RAM verwendet werden. Es ist derzeit unklar, ob es sich um LPDDR5 oder LPDDR5X handelt, aber das ist egal – Schritt für Schritt wird mehr bekannt.

Berichten zufolge wird er mit Geschwindigkeiten von 7.500 Millionen Übertragungen pro Sekunde laufen. Im Vergleich dazu hatte die ursprüngliche Switch 4 GB LPDDR4-RAM, der mit Geschwindigkeiten von bis zu 3.200 Millionen Übertragungen pro Sekunde lief. Eine andere Auflistung deutet darauf hin, dass der integrierte Speicher 256 GB und UFS 3.1 bietet, was potenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100 MB/s bedeutet (im Vergleich zum 32 GB-Speicher der Originalkonsole, der einen Höchststand von etwa 300 MB/s erreicht). Diese gemeldete Speichergeschwindigkeit kommt der Lesegeschwindigkeit von 2,4 GB/s der Xbox Serie X/S nahe. Es ist derzeit auch unklar, wie sehr der Nachfolger des Switch die DLSS-Upscaling-Technologie von Nvidia nutzen wird, was zu besseren visuellen Details mit weniger GPU-Leistung führen könnte. Alles bleibt spannend an dieser Front, Nintendo!