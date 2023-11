Super Mario RPG Test (Nintendo Switch): Bunt, charmant und voller Humor

Der Klassiker aus dem Jahre 1996 kehrt nun in neuem Gewand zurück. Kann Super Mario RPG auf der Nintendo Switch auch 2023 überzeugen?

Über Super Mario RPG

Mit dem Namen Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars erschien das Game ursprünglich 1996 für die SNES-Konsole. Anstatt wie üblich beste Jump’n’Run-Kost zu bieten – dafür gibt es aktuell andere Titel -, konzentrierte sich das Spiel auf das Rollenspiel. Für Nintendo-Verhältnisse völlig untypisch gibt es dabei einiges an Dialogen, so sprechen fast alle Charaktere im Spiel und haben dabei auch oftmals witzige Dinge zu sagen. Erst 2008 kamen wir in Europa offiziell auch in den Genuss, als das Spiel über Virtual Console spielbar wurde. Danach wurde es still um das Rollenspiel, und der Hype wollte nie so ganz abflauen. Nun hat Nintendo im Juni 2023 ein Remake des Klassikers angekündigt, und dieser ist nun im Handel erhältlich!

Grund genug, uns dem Spiel näher zu widmen. Wovon handelt es eigentlich – ist es wieder eine Variante von „Mario muss Peach aus den Klauen Bowsers retten“? Nein, und das ist schon das Erste, was sehr positiv auffällt. Damit nicht genug, Super Mario RPG spielt auch mit dem Klischee und sorgt schon in der ersten Spielstunde für mehrere Lacher. Der stumme Protagonist kann nämlich in Dialogen nur springen, was auf allerlei Weise ausgereizt wird – immer mit einem zwinkernden Auge. Also, worum geht’s nun wirklich? Während Bowser (wieder einmal) Peach entführen möchte, wird das Geschehen jäh unterbrochen. Schmiedrichs Schergen nehmen Bowsers Festung ein und zerbrechen nebenbei die Sternenstraße in sieben Teile – da kommt der ursprüngliche Name Legend of the Seven Stars her. Mit hoher Geschwindigkeit werdet ihr in die Handlung geworfen, und dann geht es auch schon los!