OPPO Reno6 5G Test: Mittelklasse-Smartphone mit Premium-Haptik

OPPO geht in die Offensive: Mit dem Reno6 5G kommt der nächste starke Allrounder in den Smartphone-Ring. Lest hier unser Review!

Über das OPPO Reno6 5G

OPPO hat schon einige starke Geräte draußen, sei es im Budget-Markt oder in der Oberklasse. Was die Mittelklasse angeht, so verstärkt nun das getestete OPPO Reno6 5G das Portfolio des mit OnePlus verschmolzenen Herstellers. Zur offiziellen Website geht es gleich hier – doch völlig unabhängig davon ist es ein Erlebnis, das Gerät zum ersten Mal selbst in die Hand zu nehmen. Von der Größe her ist es mit seinen 6,4 Zoll klassisch groß, aber die Bildschirmdiagonale erzählt wie üblich nur einen Teil der Wahrheit.

Während andere Geräte nämlich so schlank wie nur irgend möglich rüberkommen wollen, geht das OPPO Reno6 5G einen genau entgegengesetzten Weg. Es ist zwar mit 8 mm dünn, zeigt aber Mut zur Kante und ist so wie die aktuelle iPhone 13-Generation mit geraden Flächen ausgestattet. Das sorgt für hervorragende Haptik, und in Verbindung mit dem abgerundeten Glas des Touchscreens steuert sich das Smartphone hervorragend. Bonuspunkt: Die ganz fein texturierte Oberfläche am Rücken rutscht nicht so, wie es andere Premium-Geräte mit ihren Glasrücken tun.