TP-Link Deco X50 Test: Mesh-WLAN, einfach zu bedienen und performant

All meine Bedenken, die ich eingangs hatte, wurden in Windeseile zerstreut. Wie einfach ist so ein Mesh-WLAN heutzutage aufzusetzen? Muss man Vorwissen mitbringen, und wie sieht die Performance aus? Gerade in verwinkelten Gebäuden und mit einiger (schlechter) Vorerfahrung ausgestattet graut einem fast schon vor einem kabellosen Netzwerk. Nicht umsonst sagt man: Nur ein Kabel ist gut. Das TP-Link Deco X50-System kann hier aber selbst WLAN-Gegner komplett überzeugen! Angefangen von der kinderleichten Schritt-für-Schritt-Einrichtung über das makellose Verwaltungs-Erlebnis via Deco-App bis hin zur ebenso einfachen Plug&Play-Erweiterung des erstellten Mesh-WLANs gibt es absolut nichts zu bemängeln. Wer es will, kann mit HomeShield sogar noch ein kostenpflichtiges Schutz-Abonnement abschließen.

So könnt ihr sicher gehen, dass ungeliebte Überraschungen eurem Netzwerk fernbleiben. Sehr cool, dass es angeboten wird, und gleichzeitig schade, dass es ein Abo ist – dazu kann man stehen, wie man will. Das Produkt selbst ist sehr ansprechend gestaltet und fügt sich tatsächlich in so gut wie jede Umgebung ein. Zudem ist es klein und fällt nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr auf. Die Leistung, die Reichweite wie auch die Zuverlässigkeit des Mesh-WLAN sind enorm hoch, und das gefällt natürlich durch die Bank. Derzeit ist das hier getestete Zweierpack des TP-Link Deco X50 zwischen 150 und 170 Euro (je nach Händler) erhältlich. Um diesen Preis bekommt diese Anschaffung von mir eine dicke Empfehlung: Wenn ihr noch irgendwo mit WLAN-Empfang hadert, habt ihr hiermit eine leicht zu bedienende und starke Lösung!