Aiper Surfer S1 Test: Für die saubere Pooloberfläche

Effizient, nachhaltig, praktisch, effektiv und wirklich simpel zu bedienen: So lässt sich der Aiper Surfer S1 in wenigen Worten beschreiben. Wenn ihr also regelmäßig mit Laub, Insekten und anderen Störfaktoren in eurem Pool zu kämpfen habt, dann kann diese Anschaffung durchaus Sinn machen. Denn ohne großen Aufwand beginnt der Reiniger in eurem Pool, seine Runden zu drehen, und nimmt dabei eine Menge an Schmutz mit. Das tut er ohne Unterlass, denn bei Badewetter lädt er dank Solar-Rücken sogar noch seinen integrierten Akku auf. Die Entleerung des Filterkorbs ist kinderleicht und passiert binnen Augenblicken – hier gibt es absolut nichts zu meckern. Auch die Anbindung an die App bringt Vorteile, so wisst ihr jederzeit um die Wassertemperatur Bescheid und könnt das Gerät aus der Ferne steuern.

Das alles hat natürlich seinen Preis: Der Reiniger ist um eine UVP von 549,- Euro erhältlich, allerdings gab es auch schon Angebote um die 399,- Euro. So oder so, dieses Produkt tut genau das, was ihr von ihm erwartet, und kümmert sich mit Hingabe um eure Wasseroberfläche. Habt ihr also ohnehin eine Überdachung, wird eine Investition in dieses Gerät eine fehlgeleitete sein. Aber für alle mit einem Open-Air-Pool, wo möglicherweise auch noch eine Vielzahl von Blättern und Insekten reinkommen, ist diese Option eine grandiose. Dank seiner unglaublichen Ausdauer, die mit dem Solar-Modul perfekt in der Poolsaison genutzt werden kann, seinem großen Filterkorb und damit einhergehenden wenig Wartungsbedarf ist eine Empfehlung leicht ausgesprochen. Der Aiper Surfer S1 erspart euch über die Wochen und Monate einiges an Reinigungszeit in den Sommermonaten – wenn euch das anspricht, seht ihn euch näher an!