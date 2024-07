Thermacell EL-55 Test: Endlich Outdoorspaß ohne Mücken?

Die Sommerzeit lädt zu Outdoor-Spaß am See, im Garten, auf der Terrasse, am Pool oder beispielsweise am Berg – je nach persönlichen Geschmack finden wohl alle einen passenden Ort im Sommer, wenn da bloß diese lästigen Mücken nicht wären. Vor allem, wenn Dunkelheit und künstliches Licht dazukommt, dann ist man ein richtiger Mückenmagnet. Damit man diese schönen Stunden ohne surrende Störgeräusche und vor allem Mückenstiche zu überstehen, bietet Thermacell eine breite Palette an Mückenschutz-Geräten an, die mit einem chemisch-synthetischen Wirkstoff (55mg/kg – 5,5% Metofluthrin) für ein paar ruhige Stunden sorgen.

Ich habe nun den Thermacell EL-55 einige Tage getestet und kann durchwegs nur Positives berichten. Die Spiele-Abende auf der Terasse als auch das Badeabenteuer am See war mückenfrei. Toll finde ich zudem, dass man das Gerät im Betrieb via USB-C laden kann und die Bedienung so extrem einfach ist. Weniger gut gefallen hat mir allerdings das Fläschchen mit dem Wirkstoff, dass nicht automatisch bei Nichtgebrauch verschlossen wird – man muss es immer mit dem Originaldeckel wieder verschließen. Ich hoffe, dass dieser Umstand bei weiteren Modellen noch behoben wird. Der Wirkstoff ist nicht gerade günstig, deshalb nehmt euch diesen Tipp zu herzen. Apropos günstig: Ohne Anschaffung des Gerät kommt ihr auf einen Preis von rund einem Euro / Stunde, den ihr bezahlt, um mückenfrei zu sein. Für mich geht die Rechnung auf – Qualität hat seinen Preis.