soundcore Space Q45 Test: Bequemes Noise-Cancelling mit gutem Klang

Die soundcore Space Q45-Kopfhörer erwarten uns mit Geräuschisolierung und 50 Stunden Wiedergabeleistung. Lest den Test!

soundcore ist auf der offiziellen Produktwebsite ganz stolz darauf, eine Vielzahl an Vorzügen nennen zu können. Ein smartes Filtersystem passt sich so wie bei den HUAWEI FreeBuds 6i und Konsorten automatisch an eure Umgebung an. Gleichzeitig könnt ihr in der soundcore-App auch selbständig zwischen fünf Stufen wählen. Bis zu 50 Stunden Laufzeit mit ANC (!) werden versprochen, ohne Geräuschunterdrückung sollen sogar bis zu 65 Stunden möglich sein. Dabei soll es uns an nichts mangeln, denn die verbaute Hardware soll für feinsten Klang sorgen. Sogar kabelloser Hi-Res-Sound dank LDAC und Hi-Res Audio Wireless-Codec ist möglich.

Zudem dürft ihr via App am Smartphone auch ein ganz eigenes Profil für euch erstellen. Das umfasst natürlich den Equalizer, aber auch andere Funktionen wie eben das Noise Cancelling, den LDAC-Modus, die Lautstärke, Bedienelemente und mehr. Anrufe mit den soundcore Space Q45 funktionieren dank KI und zwei Mikrofonen vortrefflich, so der Hersteller. Dank Bluetooth-Standard könnt ihr die Kopfhörer auch mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Oh, und das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem soll für bis zu 98% weniger Störgeräusche sorgen. Das können wir zwar nicht exakt messen, aber auf jeden Fall einmal ausprobieren. Legen wir los mit unserem Testbericht!