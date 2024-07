Google zeigt Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro Fold vorab in Videos

Die neuen Teaser-Videos bieten den ersten offiziellen Einblick in das Google Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro Fold. Seht sie gleich hier!

Mehr zu den Google Pixel 9-Geräten

Beide Videos konzentrieren sich stark auf Googles Gemini AI-Funktionen, wie fast alles andere, was das Unternehmen derzeit tut. Nach dem frechen Dear Old Phone-Brief beginnt die echte Show. Beide Videos zeigen ein unangekündigtes Telefon für ein paar Sekunden und enthüllt eine Reihe von Designdetails, die aus den vorherigen Erkenntnissen nur schwer zu ermitteln waren. Das Pixel 9 Pro wird die gleiche Größe wie das Pixel 9 haben, aber es wird die erweiterte Hardware haben, die zuvor für das größere Pixel-Telefon reserviert war. Dieses Telefon würde direkt mit dem regulären iPhone Pro konkurrieren. Das Pixel 9 Pro hat flachere Einfassungen als die Pixel 8-Familie, aber das Telefon hat immer noch einen sehr abgerundeten Look – es gibt einfach keine Ecken zu finden. Cool!