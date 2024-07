KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand Test: Bombensicherer Halt fürs iPad

Doch nicht nur Komfort, sondern auch Einstellbarkeit wird bei diesem Zubehör groß geschrieben. Denn die X36 Pro MAX- Halterung verfügt über sieben verstellbare Gelenke und eine horizontale und vertikale Einstellung, die einfache Einstellungen in alle Richtungen ermöglichen. Sie unterstützt auch sowohl Quer- als auch Hochformat für euer iPad, klar. Somit dürft ihr euer iPad in einen zweiten Bildschirm für euren Arbeitsbereich verwandeln und so euren Platz am Schreibtisch optimieren, ganz, wie ihr euch das vorstellt. Auch Kabelmanagement ist problemlos möglich, dafür gibt es nämlich zehn Kabelclips im Lieferumfang sowie ein doppelseitiges Klebeband und ein zwei Meter langes USB-C-Ladekabel. Klingt super? Ist auch so – also packen wir das Produkt erst einmal aus!

Der grandiose Name meint es etwas zu gut, denn schließlich verbirgt sich dahinter “nur” der weltweit erste magnetische iPad-Ständer. Und außerdem ist dieser für alle iPads seit dem Jahr 2018 gemacht, also weiß ich jetzt auch nicht, was das MAX im Namen soll. Aber gut! Laut der offiziellen Website der iPad-Halterung sind über 600 Tage Forschung und Tests in dieses Produkt geflossen. Ein großer Vorteil: Der KUXIU X36 Pro MAX bietet 18-W-Schnellladung über den Smart Connector auf der Rückseite eures iPads. Also verwendet ihr einfach den Original-Ladeadapter und das Kabel, und das bleibt dann angeschlossen. Euer Tablet könnt ihr einfach dank Magnethalterungen dransetzen und damit auch gleichzeitig laden – sehr komfortabel.

Was für ein Ersteindruck

So wie auch die höherwertigen Ladelösungen (auch die portablen) von KUXIU ist auch die X36 Pro MAX-iPad-Halterung CNC-gefertigt. Die Aluminiumlegierung sorgt dafür, dass ihr vom ersten Berühren an merkt, wie hochwertig das Produkt ist. Dementsprechend starr und verwindungssteif kommt die Halterung zu euch – ihr solltet das wissen. Denn hier wackelt nichts, wenn ihr den Charging Stand erst einmal montiert habt! Der KUXIU-Ladeständer ist mit Schreibtischplatten bis zu einer maximalen Dicke von 1,97 Zoll (5 cm) kompatibel. Sowohl die U-förmige Desktop-Klemme als auch die Kontaktfläche mit dem Schreibtisch sind mit Silikonpads ausgestattet, um die Oberfläche vor Beschädigungen zu schützen. Das ist gut durchdacht und zeigt, dass man hier durchaus einen Weg gefunden hat, das Produkt für alle möglichen Einsatzarten zu wappnen.

Denn wenn man nach dem ersten Eindruck geht, könnte man diese Gerätschaft auch zweifelsohne auf einer Baustelle oder in einer ähnlichen Umgebung verwenden. Das Gestänge ist richtig hart, und die Schraubzwinge hält – sofern ihr sie so fest ziehen wollt – auch unpackbar gut an der Platte, wo ihr die Halterung montiert. Während man das am Datenblatt noch so liest “aha, Aluminiumlegierung” und geflissentlich ignorieren kann, wird es in eurer Hand zu einer schweren Realität: Dieses Produkt ist jeden Cent wert, denn es hält im Ernstfall bombenfest dort, wo ihr es wollt. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass der KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand nicht recht transportabel ist. Zu schwer und zu wuchtig ist er, als dass ihr ihn problemlos einpacken könntet.

Die X36 Pro MAX-Halterung im Alltag

Es sei denn, ihr wollt nebenbei auch Gewichtheben trainieren … und habt ihr das Produkt erst einmal an seinem vorgesehen Platz angebracht, dann bleibt es dort. Punkt. Dieser Charging Stand hält felsenfest dort, wo ihr ihn haben wollt – das mag vielleicht etwas schwer sein und etwas Krafteinsatz benötigen (vor allem das Anpassen einzelner Gelenke), aber wenn ihr fertig seid, dann habt ihr etwas davon. Denn die allermeisten Ständer sind weitaus lockerer und wobbeliger im Vergleich, was uns vielleicht so noch nicht stört. Aber spätestens, wenn ihr zum Apple Pencil greift und dann etwas zeichnen, unterschreiben oder sonstwie notieren wollt, sind solche Schwingungen nervig bis unzumutbar. Doch der KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand hält ohne Probleme und lässt euch auch den Stylus tadellos verwenden.

Damit erklärt sich auch der Preisunterschied des Produkts im Vergleich zu anderen Lösungen. Während der KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand derzeit um etwa 100,- Euro im KUXIU-Store sowie auf Amazon erhältlich ist, ist er diesen Preis durchaus wert. Denn nicht nur für Heimanwender*innen, sondern durchaus ebenso im Profi- und auch Baustellenbereich kann diese äußerst wertige Halterung ihren Platz finden. Also nochmals zusammengefasst: Wenn ihr eine Lösung sucht, die ihr mit einer Hand schnell mal hin- und herdrehen könnt, solltet ihr hiervon Abstand nehmen. Aber wenn ihr eine Halterung braucht, die bombenfest euer iPad dort hält, wo ihr die Halterung platziert habt, dann gilt es, hier ganz genau hinzusehen.

Die Technik

Der KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand ist eine dreistufige Halterung. Sie bietet eine maximale Höhe von 68 cm, und gleich fünf verstellbare Winkelgelenke sind ideal für extremere Winkel und andere Positionen. Dazu gilt es, einfach den Arm zu verbiegen und den Ständer an sich zu drehen, um die Halterung und damit euer iPad in der für euch bequemsten Position zu fixieren. Sofern ihr es benötigt: Das faltbare Design ermöglicht eine einfache Lagerung ohne Demontage, wenn es nicht in Gebrauch ist, nimmt wenig Platz ein und hält euren Schreibtisch ordentlich. Zudem ist es mit zehn Kabelclips ausgestattet, um das Ladekabel schön verstauen zu können. Nur Kraft werdet ihr benötigen, um den Ständer zu falten!

Denn der KUXIU X36 Pro MAX iPad Magnetic Charging Stand besteht aus robustem Aluminiumlegierungsmaterial. Der Körper des Armständers ist aus Flugzeug-Aluminium-Legierung gehalten, die durch einen CNC-Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsprozess, Sandstrahlen und anodische Oxidationsbehandlung veredelt wurde. Dies erhöht die Oberflächenstruktur und Haltbarkeit des Produkts. Der verstärkte mechanische Arm kann euer iPad für gefühlt ewig in einem stabilen Winkel und Höhe festhalten. Mit einer maximalen Tragkraft von 1,5 kg ist er stabiler als andere Halterungen und verhindert Schütteln oder Durchhängen. Das macht es auch einfach, dann einen Apple Pencil sinnvoll und ohne Verwackeln zu nutzen!