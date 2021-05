One Piece Folge 326 – 746 noch dieses Jahr auf Crunchyroll

Gute Nachrichten für die Fans von Eiichiro Odas One Piece – Crunchyroll verkündete nun feierlich, dass nicht nur der Thriller Bark-Arc demnächst dem Katalog hinzugefügt wird, sondern gleich Hunderte Folgen bis Jahresende folgen sollen. Der Streamingdienst stellt die One Piece Folgen 326 – 746 in Aussicht. So erwartet euch Thriller Bark, das Sabaody Archipel, Amazon Lily, Impel Down, die alles verändernde Schlacht um Marine Ford, die Fischmenscheninsel, Punk Hazard und Dress Rosa. Und das Beste daran ist, dass die Folgen bis einschließlich Dress Rosa bereits ab sofort auf Crunchyroll zur Verfügung stehen (hier geht’s zu den Folgen). Ebenfalls bereits zur Verfügung stehen die englischen Untertitel bis einschließlich Folge 746.

Wichtig: Die englischen Untertitel verschwinden mit der der Veröffentlichung der deutschen Untertitel. Hier der genaue Plan nochmals in einer Übersicht zusammengefasst:

