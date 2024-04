Bob Marley: One Love ab 29.5.2024 auf DVD und (4K) Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die das Biopic Bob Marley: One Love im Kino verpasst haben – Paramount bringt die einzigartige, künstlerische Reise des King of Reggae am 29.5.2024 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Was erwartet euch?

Bob Marley ist noch immer ein Gigant der Popkultur. Seine Songs „No Woman, No Cry“, „Is This Love“ und viele weitere gehören auch über 40 Jahre nach seinem Tod zu den meistgespielten Liedern der Welt. Doch Bob Marley ist viel mehr als ein Reggae-Musiker. Zum ersten Mal erzählt ein Kino-Spielfilm nun seine Geschichte. BOB MARLEY: ONE LOVE feiert das Leben und die revolutionäre Musik Marleys. Er begeisterte damit die ganze Welt – und bezahlte dafür einen hohen Preis.

Bob Marley: One Love wurde in Zusammenarbeit mit der Marley-Familie produziert und ist mit Kingsley Ben-Adir („Peaky Blinders“, „Secret Invasion“) in der Titelrolle und Lashana Lynch („James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“, „Captain Marvel“) als Marleys Ehefrau Rita hochkarätig besetzt.

Regie führt Reinaldo Marcus Green, der schon mit dem Oscar®-nominierten „King Richard“ ein großes Biopic vorlegte. Gemeinsam mit Zach Baylin („Creed III“) und Terence Winter und Frank E. Flowers („Shooting Stars“) schrieb er auch das Drehbuch. Als Produzenten fungieren Robert Teitel, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ziggy Marley, Rita Marley und Cedella Marley. Ausführende Produzenten sind Brad Pitt, Richard Hewitt, Orly Marley, Matt Solodky.