Nintendo Switch 2: Das Games-Lineup für 2025 nimmt Gestalt an

Mit der heiß erwarteten Nintendo Switch 2 am Horizont sind die Fans gespannt, welche Spiele auf der neuen Konsole veröffentlicht werden.

Games für Switch 2

Während Mario Kart 9 (hier geht’s zu allen Infos) ausreicht, um viele vom Fleck weg zu begeistern, hoffen die Fans natürlich auf eine größere Vielfalt an Spielen. Laut einem aktuellen Datenfund im Netz werden ein neues 3D-Super Mario und ein noch nicht näher genanntes Remake von The Legend of Zelda noch in diesem Jahr veröffentlicht. Diese Info kommt von NewEgg, einem Einzelhändler, der Geschenkkarten für den Nintendo Switch eShop verkauft. Ihre Auflistung enthüllte mehrere kommende Spiele von Nintendo, darunter Metroid Prime 4 und Pokemon Legends: Z-A. Insgesamt hat Newegg die folgenden Spiele aufgelistet:

Metroid Prime 4: Beyond

ein neues 3D Mario

ein neues Mario Kart

ein Legend of Zelda Remake/Remaster

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Pokemon Legends: Z-A

Es gibt noch nicht viele Informationen über diese Spiele, abgesehen von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Fans warten seit Jahren auf Super Mario Odyssey 2 und die HD-Versionen von The Legend of Zelda: Twilight Princess und The Wind Waker. Es ist auch nicht klar, ob diese Spiele nur auf der Nintendo Switch 2 verfügbar sein werden. Mein Tipp: Sie bleiben fürs Erste exklusiv, denn ansonsten hätte Nintendo die Spiele schon längst auf dem Original veröffentlichen können. Rückblickend auf das erste Jahr der Switch, das Hits wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe enthielt, wäre es nicht verwunderlich, auch 2025 ein sehr starkes Games-Aufgebot (mit Microsoft-Titeln wie Diablo 4, Microsoft Flight Simulator 2024 und Starfield?) zu sehen!