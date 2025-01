Nintendo zeigt Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition-Infos, kommt im März 2025

Nintendo hat einen neuen Trailer für sein Xenoblade Chronicles X-Remaster für Nintendo Switch veröffentlicht und ein Bonus-DLC-Paket für bestimmte Versionen bestätigt.

Über Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Wie bereits angekündigt, wird Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition am 20. März 2025 für Switch veröffentlicht und bietet laut dem Plattforminhaber eine verbesserte Grafik, zusätzliche Story-Elemente und mehr. Ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlicht (zu unserem Testbericht) und von Monolith Soft entwickelt, ist Xenoblade Chronicles X das zweite Spiel der Xenoblade Chronicles-Serie. Es folgten zwei Switch-Spiele, Xenoblade Chronicles 2 im Jahr 2017 und Xenoblade Chronicles 3 im Jahr 2022. Alle, die die digitale Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition vor dem 6. April im Nintendo eShop oder My Nintendo Store kaufen, erhalten das “Exploration Support Pack” im Spiel, sagte Nintendo am Donnerstag.

Zum Exploration Support Pack

100.000 Credits

Nahkampfwaffe: Fortschrittliches Eisenmesser

Ranged-Waffe: Advanced Storm Assault Rifle

Überlebensrüstungsserie: Überlebensbrille, Überlebens-Bodywear, Überlebenshandschuh R, Überlebenshandschuh L, Überlebensschuhe

Sechs Waffen-Verbesserungen: Nahkampfgenauigkeit I, Fernkampfgenauigkeit I, Nahkampfangriff I, Nahkampfangriff I, Theroid Slayer I, Sekundärer CD-Reduzierer I

Fünf Rüstungsverstärker: Max HP Up I, Max TP Up I, Ausweichmanöver Up I, Potential Up I, Physical Resistance Up I

“Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition zeigt Ihren Charakter im Zentrum des Geschehens in einer eigenständigen Sci-Fi-Geschichte”, heißt es in einer Zusammenfassung für das Spiel. “In dieser endgültigen Version des Spiels gibt es noch mehr zu entdecken. Wer ist die mysteriöse Kapuzenfigur am Strand? Sie müssen dran bleiben, um mehr zu erfahren…“