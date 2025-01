Alle Infos zum neuen Mario Kart 9 auf der Nintendo Switch 2

Nintendo hat mit der Ankündigung der Switch 2 auch ein neues Mario Kart 9 gezeigt. Was kommt da alles auf uns zu und was sind Neuerungen? Zu Mario Kart 9 Wenn man sich das offizielle Video ansieht, in dem es hauptsächlich um die neue Konsole geht, könnte man meinen: Ja, Mario Kart 9 ist genauso wie sein Vorgänger, es gibt nicht viel Neues zu sehen. Aber wenn man sich etwas genauer damit beschäftigt, wird es wohl einen ganzen Haufen Neues geben! Legen wir los mit unserer Analyse. Bis zu 24 Spieler*innen Mario Kart 9 wurde kurz in den Szenen gezeigt, und so viel ist klar: Die Strecke ist nicht bekannt, und einige Charaktere tragen neue Designs. Aber alles der Reihe nach: In den gezeigten Szenen sind 15 Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen, was stark darauf hindeutet, dass das neue Mario Kart die Anzahl der gleichzeitigen Spieler*innen pro Rennen erhöht. Dementsprechend wirkt die Strecke auch geräumiger.

Wir erinnern uns – in Mario Kart 8 Deluxe waren es maximal acht lokal und 12 online. Adleraugen haben das Start-Raster vor der Start/Ziellinie gezählt, und somit gibt es Platz für 24 Teilnehmer*innen – einfach mal eine Verdopplung oder gar Verdreifachung des Chaos. Ob damit auch Items wie Kugel-Willi und der gute alte Power-Stern noch chaotischer und wichtiger fürs Renngeschehen werden?

Neue Designs und Kleider Das kurze Filmmaterial scheint auch eine Designänderung für Donkey Kong in Richtung Der Super Mario Bros. Film zu zeigen. Während seine bisherigen Mario Kart-Auftritte dem typischen Donkey Kong-Design entsprechen, das in den neuesten Nintendo-Spielen zu sehen ist, zeigt dieses neue Mario Kart-Material ein den comichafteren Look aus dem Kinofilm. Generell scheint der rundere Look aus Super Mario Bros. Wonder Einzug zu halten!

Damit nicht genug: Auch Prinzessin Peach bekommt ein Makeover und ersetzt Fahrradanzug und Pferdeschwanz durch ein Volant-Ballkleid und ihre offenen Haare. Nice! Aber nicht alle gehen in die Zukunft, manche bedienen sich auch dem Retro-Look. Das neu gestaltete Outfit von Prinzessin Peach ist ein Throwback an die früheren Versionen des Charakters: Ob es in Mario Kart 9 endlich verschiedene Skins zur Auswahl gibt? Boxengasse und Offroad Ein weiterer interessanter Punkt, den zu Beginn des Rennens zu beachten ist, ist, dass es eine Boxengasse zu geben scheint. Frühere Mario Kart-Spiele haben einige Räume an den Seiten der Strecke, die aus Gründen der Abkürzungen fahrbar sein können, aber diese Boxengasse sieht eher aus wie eine traditionelle Bahn für einen Boxenstopp, die im traditionellen Rennsport verwendet wird, um beschädigte Autos zu reparieren.