Diablo 4 kommt wohl auch auf Nintendo Switch 2 – sehr gut!

Eine Switch 2-Portierung von Diablo 4 soll derzeit in Arbeit sein. Das macht Sinn, denn das Spiel passt perfekt auf ein Handheld!

Diablo 4 auf Nintendo Switch 2

Dies kommt von eXtas1s, der in der Vergangenheit eine starke Erfolgsbilanz bei der Enthüllung kommender Game Pass-Titel vor ihrer offiziellen Bestätigung hatte. In seinem neuesten Video, in dem er die Switch 2 und die verschiedenen Berichte und Leaks rund um seine Software diskutiert, bestätigt eXtas1s zunächst eine Behauptung, die Anfang dieses Monats vom zuverlässigen Insider NateTheHate gemacht wurde, dass Halo: The Master Chief Collection und Microsoft Flight Simulator auf Switch 2 kommen. “Dies sind zwei der Videospiele, die Microsoft auf Switch 2 portieren wird, aber sie sind nicht die einzigen”, sagte eXtas1s in seinem Video. “In der Tat ist das hier etwas Exklusives, über das ich euch berichten kann.“

„Nach dem, was mir gesagt wurde, ist Diablo 4 bereits in Arbeit für Nintendo Switch 2, daher wäre es überhaupt nicht verwunderlich, wenn Diablo 4 2025 auf Switch 2 veröffentlicht würde.“ Er fuhr dann fort, dass ein Call of Duty-Spiel angesichts der vorherigen Verpflichtung von Microsoft eine Gewissheit sei, und schlug auch vor, dass Fallout 4, Starfield, Tekken 8 und Elden Ring auch zu Switch 2 kommen könnten, obwohl diese Diskussionen spekulativer waren und mit weniger Sicherheit präsentiert wurden als seine Diablo 4-Behauptung. Die Nachricht, dass Microsoft mehr Spiele auf andere Konsolen bringt, ist heutzutage etwas weniger überraschend, nachdem sich das Unternehmen verpflichtet hat, Xbox-Spiele auf so viele Geräte wie möglich zu bringen.