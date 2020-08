Mitmachen lohnt sich: EPOS-Gewinnspiel läuft noch bis 4. August

EPOS, der Hersteller von diversen Soundlösungen wie etwa dem GSX 300-Verstärker, hat ein Gewinnspiel am Laufen. Lest hier mehr!

Unter der Tagline „Out of this world“ gibt es bei EPOS selbst (hier geht’s zum Spiel) Easter-Eggs zu finden. Ganze 18 solche Anspielungen haben es in den Film geschafft, und ihr solltet sie alle finden. Denn wer die meisten Easter-Eggs gefunden hat, schafft es in die Endauswahl, und als Hauptpreis winkt der EPOS GSP 600 mit einer VIP-Box. Mehr findet ihr natürlich auf der Website selbst – Mitmachen lohnt sich!

EPOS hat auch andere Gerätschaften im Sortiment, von denen wir unter anderem EPOS | SENNHEISER GSX 1000 Test: Guter Audio-Verstärker für 7.1 oder aber den Test zum GAME ZERO (hier zum Review) anbieten können. Was haltet ihr von solchen Gewinnspielen? Sagt es uns in den Kommentaren!