Kommende Nintendo Switch-Highlights, die noch 2023 erscheinen werden

Wer sich Sorgen um die Nintendo Switch macht: Das ist unnötig. Einige Kracher erscheinen bis zum Herbst – lest hier mehr! Oxenfree 2: Lost Signals – 12. Juli Fünf Jahre nach dem ersten Spiel scheint Oxenfree II: Lost Signals nicht von der Formel abzuweichen, die der Entwickler Night School für seine vorherigen Spiele verwendet hat. Im Kern ist es immer noch eine erzählerische Erfahrung, bei der man sorgfältig durch Gespräche navigieren und ein paar Rätsel auf dem Weg lösen muss. Aber der große Unterschied hier ist die Geschichte selbst, da die Geschichte des Spiels über seltsame Anomalien, finstere Gruppen und einem Umweltforscher, der nach Antworten sucht, eine starke Kombination aus Intrigen und Geheimnis darstellt. Spannend!

Pikmin 4 – 21. Juli Shigeru Miyamoto tut, was er will. Er hat sich dieses Recht verdient, und was er tun will, ist ein neues Pikmin-Spiel zu machen. Das Game kommt für Nintendo Switch, und Pikmin 4 ist das nächste Abenteuer mit den entzückenden hilfreichen Kreaturen. Das Steuerungsschema der Switch bedeutet, dass das Gameplay intuitiver sein wird. Laut Miyamoto können wir damit mehr Zeit damit verbringen, uns auf strategische Gameplay-Entscheidungen zu konzentrieren und weniger damit, unsere Pikmin nur an bestimmten Orten zu platzieren. Darüber hinaus wird es wie angekündigt einen Charakter-Editor und eine neue Perspektive geben, die näher an der eigenen Höhe der kleinen Figuren liegt, obwohl unklar ist, ob dies eine Option oder der neue Standard sein wird.

Disney Illusion Island – 28. Juli Einige der besten Plattformspiele sind mit Disneys animierten Charakteren, und im Juli bereitet sich das Haus der Maus auf ein neues Abenteuer vor. Disney Illusion Island lässt Micky Maus und Freunde die geheimnisvolle Insel Monoth erkunden, auf der Suche nach drei magischen Büchern, und bisher sieht das Spiel – wir berichteten – wie ein bezaubernder Plattformer aus. Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck und Goofy werden alle mit handgefertigten Animationen zum Leben erweckt, und die Insel ist die Heimat vieler Geheimnisse. Mit Platz für bis zu drei weitere Spieler:innen, die sich uns anschließen können, entwickelt sich der Titel zu einem familienfreundlichen Spiel, auf das ich mich schon richtig freue.

Stray Gods – 3. August Was passiert, wenn man ein griechisches Pantheon mit Musiktheater kombiniert? Wir erhalten Stray Gods, ein musikalisches Wahl-basiertes RPG mit einer All-Star-Besetzung von Synchronsprechern. Das Game fokussiert sich auf die College-Abbrecherin Grace – der die Kräfte einer Muse gewährt wurde. Das Spiel ist eine Odyssee, die mit einem Geheimnis verschmolzen ist, als Grace versucht herauszufinden, was mit ihrem Vorgänger passiert ist. Laura Bailey spielt Grace, und sie wird von Troy Baker als Apollo, Felicia Day als Athena, Rahul Kohli als Minotaurus und vielen anderen großen Namen begleitet.

Bomb Rush Cyberfunk – 18. August Bomb Rush Cyberfunk ist ein sehr funkiger Ausdruck von persönlichem Stil, Graffiti und knackigen Cel-Shad-Visuals und entwickelt sich zum spirituellen Nachfolger von Jet Set Radio, auf den die Fans gewartet haben. Es geht darum, den eigenen Ruf in jeder Nachbarschaft zu erhöhen, Wände mit einer Dose Sprühfarbe zu markieren und andere Crews in einem kniffligen Showdown um die lokale Vorherrschaft herauszufordern. Über diesen urbanen Dschungel-Appeal hinaus gilt es Tricks in den mannigfaltigen Umgebungen zu meistern, wo ihr euch so richtig ins Zeug legen dürft…

Mortal Kombat 1 – 19. September Ein Highlight der anderen Sorte: Der Neustart des hypergewalttätigen Kampfspiels von NetherRealm wird auf Switch sowie auf PC, PS5 und Xbox Serie erscheinen, obwohl die Switch-Edition des Spiels von Shiver Entertainment und Saber Interactive entwickelt wird. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein modernes Mortal Kombat-Spiel auf einem Handheld-Gaming-System verfügbar ist. Auch, wenn es so gar nicht zur familienfreundlichen Konsole passt, soll es so sein. Höchstwahrscheinlich wird die Grafik bei dieser Portierung schwer leiden, aber dennoch kommt Mortal Kombat 1 auf die Switch.