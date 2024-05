Elden Ring-Saga wird mit Shadow of the Erdtree abgeschlossen

Elden Ring-Fans müssen sich darauf vorbereiten, sich von den ihnen liebgewonnenen Landen zu verabschieden, wenn Shadow of the Erdtree kommt.

Bye, Elden Ring

Warum? Denn laut FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki wird Shadow of the Erdtree der einzige DLC des Spiels sein, was eine Abweichung vom üblichen Ansatz des Studios darstellt. Denn andere Spiele des Studios wie Dark Souls 2 und Dark Souls 3 hatten mehrere Erweiterungen bekommen. Während Elden Rings Geschichte am 21. Juni 2024 mit Shadow of the Erdtree ihren Endpunkt erreichen wird, hat Miyazaki die Tür für zukünftige Abenteuer offen gelassen, vielleicht sogar noch mehr Spiele – Miyazaki legte Wert darauf, als er sagte, dass das Studio nicht “sagen will, dass dies das [komplette] Ende der Saga ist”.