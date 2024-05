Neues Sony-Tool für PS5: Schnell eine Gruppe mit Mitgliedern außerhalb eurer Freundesliste gründen

Sony hat gerade eine interessante Funktion für die PS5 angekündigt, die den gesamten Prozess einer Multiplayer-Party vereinfachen wird!

Mehr zum PS5-Tool

Mit dem neuen Tool können wir Personen zu einem Spiel einladen, auch wenn sie sich nicht auf einer Konsole befinden oder die PlayStation-App verwenden. Das System generiert über die App einen Link, der überall online geteilt werden kann. Wenn der Empfänger auf den Link klickt, kann er in eine Multiplayer-Sitzung einsteigen. Ihr müsst dafür nicht einmal Freunde sein. Kein numerischer Code, keine langwierige Einrichtung – sehr gut, Sony! Das offensichtliche Anwendungsfallszenario hier? Wir treffen einige Leute online über soziale Medien und möchten schnell in ein Spiel einsteigen, ohne Benutzernamen hin und her weitergeben zu müssen. Sony sagt, dass ihr in der Lage sein werdet, “sofort zusammen zu spielen”. Das Tool generiert auch einen QR-Code zusammen mit dem Link, mit dem PS5-Besitzer bereits vertraut sind, wenn es um Multiplayer-Spiele geht.

Es gibt einige Vorbehalte. Diese Funktion kommt erst später im Jahr und ist nur für PS5-Spiele. Sony warnt auch davor, dass einige Titel möglicherweise aktualisiert werden müssen, bevor alles nahtlos funktioniert. Natürlich erfordern die meisten PS5-Spiele ein PlayStation Plus-Abonnement, um Multiplayer zu nutzen. Sony hat sogar ein benutzerdefiniertes Live-Widget für Multiplayer-Einladungen in Discord entwickelt. Wenn wir einen Link über Discord teilen, wird das Widget automatisch aktualisiert, um anzuzeigen, ob eine Multiplayer-Sitzung aktiv ist oder nicht, so dass wir nicht in eine leere Lobby springen. Genau wie das bevorstehende Einladungstool ist das Discord-Widget nur für PS5-Spiele verfügbar. Übrigens arbeitet das Unternehmen an einem verwandten Tool, mit dem wir unser PlayStation Network-Profil in jeder Messaging- oder Social-App teilen können. Dies kommt auch noch 2024.