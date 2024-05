Skate 4: Charakteranpassungen und mehr im Video

Dieser Neustart, umgangssprachlich als Skate 4 bekannt, ist der erste Eintrag in der inzwischen lang laufenden Serie seit fast 15 Jahren und umfasst viele neue und wiederkehrende Produktpartner, die uns dabei helfen, den perfekten Skater-Look zu finden. Ein persönliches Highlight ist die Einbeziehung der legendären Vans Old Skools, das freut die Fans natürlich enorm. Die Präsentation geht auf einige ein, was die Spieler vom Charakterschöpfer von Skate erwarten können, einschließlich einer größeren Palette von Größen und Körpertypen als in früheren Spielen. Während die gezeigten Vermögenswerte als “pre-pre-alpha” gekennzeichnet wurden, sagt Full Circle, dass ihr Kunststil darauf abzielt, “den Sweet Spot zwischen Realismus und Stilisierung zu treffen”, anstatt reinen Fotorealismus.

Da es sich jedoch um ein EA-Spiel handelt, stellt sich immer die Frage, was im Spiel verfügbar sein wird und was eine zusätzliche Mikrotransaktion sein wird. Full Circle hat zuvor gesagt, dass Skate keine bezahlten Lootboxen enthalten wird, aber es verfügt sowohl über “verdiente als auch über Premium-Währungen”. Wir werden anscheinend in der Lage sein, neue Kosmetikartikel mit diesen beiden Währungen freizuschalten, aber es gab keine Informationen darüber, ob es exklusive Premium-Kleidung geben wird. Full Circle sagte: “Wir verpflichten uns, sicherzustellen, dass sich Ihre Zeit in San Vansterdam immer geschätzt anfühlt und Sie in der Lage sind, großartige Artikel zu verdienen, unabhängig davon, ob Sie sich für den Kauf von Premium-Währung entscheiden oder nicht”.