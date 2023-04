Ein erster Überblick über das kommende Disney Illusion Island für Nintendo Switch

Wie wir bereits berichteten, fühlt sich Disney Illusion Island genau so an, als würde man einen klassischen Micky Maus-Cartoon sehen – in einem Spiel!

Alte Freunde in Disney Illusion Island

Die Charaktere, die wir alle kennen und lieben, sind hier, und sie sind genau so, wie man es von ihnen erwarten würde. Wir haben den zuverlässigen Micky, die süße Minnie, den hitzköpfigen Donald und Goofy in seiner Rolle als gutmütigen Tollpatsch. Ihr spielt als eine dieser vier Figuren, oder auch als mehrere, wenn ihr Disney Illusion Island im Koop-Modus in Angriff nehmt. Eigentlich wolltet ihr nur zu einem schönen Picknick aufbrechen, aber in Wahrheit entpuppt sich die Reise schnell als Abenteuersuche. So muss eure Gruppe durch die geheimnisvolle und magische Stadt Monoth navigieren, in der das gesamte Plattform-Gameplay ins Spiel kommt. Der Spielstil erinnert stark an einen klassischen Rayman-Titel, so springt ihr auf Plattformen, schwingt mit Hilfe von Reben von links nach rechts und interagiert auch schon mal mit magischen Kreaturen.

Sämtliche Bereiche in der Welt von Monoth haben ihr ganz eigenes Look and Feel, und sowohl in Bewegung wie auch in Screenshots kommt der Kunststil voll zur Geltung. Das macht natürlich bei den einzelnen Charakteren nicht Halt: Es wirkt so, als wäre jeder der spielbaren Charaktere aus einem animierten Micky Maus-Kurzfilm herausgetreten. Dies zeigt eindrucksvoll, wie gut die Entwickler die Charaktere kennen, mit denen sie arbeiten, und dass dies ein Spiel von Fans für Fans ist. Der Humor, die Interaktionen zwischen den Charakteren und ihre Persönlichkeiten scheinen so treffend zu sein, dass man mit einem Lächeln spielt. Die Disney-Legenden Bill Farmer und Tony Anselmo wurden geholt, um ihre Rollen als Goofy und Donald im Spiel wieder aufzunehmen.

Cartoons und Nostalgie

Tatsächlich hatte das Team von Diala über 90 Jahre Micky-Geschichte zur Verfügung, von der es sich inspirieren lassen kann. Doch es sind nicht nur Cartoons, die das Team von Diala inspiriert haben. Disneys andere Spiele, darunter die Spiele Castle of Illusion und World of Illusion, spielten auch eine große Rolle bei der Entwicklung von Illusion Island. “Sie waren ein massiver Einfluss, besonders für uns ältere Mitglieder des Teams – wir sind mit der Liebe zu diesen Spielen aufgewachsen. Unser Spiel ist keine Fortsetzung der Serie, aber man sieht viel vom Einfluss, den sie auf uns hatte. Wer zum Beispiel den Mehrspielermodus nutzt, kann eine Seil-Mechanik verwenden, die sehr viel von World of Illusion hat. Ich meine, wir würden wahrscheinlich keine Spiele erschaffen, geschweige denn dieses, wenn es diese Games nicht gegeben hätte.“

Natürlich kommen in Disney Illusion Island auch andere große Figuren vor, also werden Fans von Daisy Duck und Pluto genauso zufrieden sein. Denn wenn man ein Fan von Disney ist und etwa Disney Dreamlight Valley suchtet, möchte man auch die anderen bekannten Figuren nicht missen. Die fabelhaften Vier Micky, Minnie, Donald und Goofy kamen schon in den Filmen rund ums Jahr 1937 vor, aber auch die anderen Charaktere existieren definitiv in dieser Umgebung. Alles in allem wird dieser Titel ein Spiel, das Fans genießen werden können. Das Team hinter dem Game brennt vor Leidenschaft – das hatten wir auch schon bei Hogwarts Legacy gesehen -, und Diala hat viel Freude in das Spiel gepackt. Ich persönlich freue mich schon darauf, die magische Welt zu erkunden, wenn das Spiel am 28. Juli 2023 exklusiv auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird.