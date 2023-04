Mineko’s Night Market kommt am 26.10.2023 für PlayStation und Xbox

Mineko’s Night Market ist ein Spiel über das Basteln, Essen das Dasein von Katzen. Es erscheint für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Mehr über Mineko’s Night Market

Mineko’s Night Market ist ein Spiel, das die japanische Kultur feiert und gleichzeitig eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft, Tradition und viele, viele Katzen erzählt. Ihr steuert Mineko, ein neugieriges Mädchen, das gerade in ihrem neuen Zuhause auf einer von Japan inspirierten Insel am Fuße des Fugu angekommen ist. Die Nikkorgläubischen Inselbewohner verehren die Sonnenkatze Nikko. Die Stadt ist verwirrt, denn in den letzten Tagen wurde Nikko unter den Inselbewohnern gesichtet, von dem man immer annahm, dass es sich um einen alten Mythos handelt. Entdeckt die Geheimnisse der Stadt und gebt dem angeschlagenen Dorf seinen alten Glanz zurück. Kümmert euch um eure täglichen Aktivitäten, erledigt verschiedene Aufgaben, geht auf skurrile Quests und stellt besondere Gegenstände her, um euch auf den wöchentlichen Nachtmarkt vorzubereiten!

Erkundet eine Fischerstadt, die von Katzen am Fuße des mysteriösen Mount Fugu bevölkert wird. Entdeckt die Geheimnisse der Stadt und verwaltet eure täglichen Aktivitäten, indem ihr verschiedene Jobs, Quests und Ressourcensammlungen in Vorbereitung auf den Wochenmarkt abschließt. Zudem dürft ihr alternative Transportmittel (Busse, Hochgeschwindigkeitszüge und Katzenwagen) freischalten, um zu reisen! Jeder Ort bietet je nach Tages- und Saison besondere Aktivitäten und neue Stadtbewohner, die ihr treffen könnt. Wie ihr spielt, ist vollkommen euch überlassen: Wollt ihr effizient sein und eure Ressourcen verwalten, um das bestmögliche Ergebnis am Marktplatz zu erzielen, oder euch lieber mit den Bewohner:innen anfreunden, die Geheimnisse der Stadt entdecken oder einfach einen Nachmittag im Zen-Garten meditieren? Hier ein Trailer zum Spiel für euch: