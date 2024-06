Kingdom Hearts: Ein komplexes Abenteuer im Überblick

Ein herzerwärmendes Abenteuer

Neben der atemberaubenden Musik ist die Story der wichtigste Baustein für die magische Atmosphäre der Kingdom Hearts-Serie. Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte, die zur großen, zusammenhängenden Handlung beiträgt. Was anfangs noch überschaubar war, hat sich mit den Jahren zu einer der komplexesten Erzählungen in der Gaming-Geschichte entwickelt. Es kann durchaus verwirrend sein, wenn man gleich nach dem Erlebnis des ersten Hauptteils in die Story von Kingdom Hearts II springt. Denn viele Charaktere und Orte treten erstmals in den Spin-offs auf, welche sich zwischen den Titeln einreihen. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, verschaffe ich euch einen groben Überblick über die Geschichte:

Kingdom Hearts X Back Cover

Es beginnt in der Zeit der alten Geschichten, als viele Schlüsselschwertträger aus Daybreak Town Licht sammelten, indem sie Herzlose besiegten. Doch eines Tages entdecken die fünf Anführer der Union in ihrem Buch der Prophezeiungen eine dunkle Zukunft: den Schlüsselschwertkrieg. Dieses Buch haben sie von ihrem Meister, dem Meister der Meister, erhalten, der danach verschwand. Jedoch hatte er auch noch einen Schüler namens Luxu, der beauftragt wurde, auf eine schwarze Box aufzupassen. Was sich jedoch in ihr befindet, ist bis dato unbekannt.

Kingdom Hearts Birth by Sleep

Mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Jahre später springt die Story zu drei Schlüsselschwertträgern: Ventus, Terra und Aqua, die unter der Führung von Meister Eraqus selbst zu Meistern ausgebildet werden. Hier beginnt auch die Story um Xehanort, der nach einer Balance zwischen Licht und Dunkelheit strebt. Da jedoch sein Freund und Kollege Eraqus nur nach dem Licht strebt, sieht Xehanort keinen anderen Weg, als die Dunkelheit als Ausgleich zu nutzen. Außerdem will er das Herz aller Welten und Lebewesen, das Kingdom Hearts, um die durch den Schlüsselschwertkrieg getrennten Reiche, wieder zu vereinen und eine Balance zwischen Licht und Dunkelheit erschaffen. Wobei er dies auch als Vorwand nutzt, um generelle Macht zu erlangen. Eines Tages stehen Aqua und Terra vor der Prüfung, welche ihnen den Titel des Schlüsselschwertmeisters verleihen soll. Ihr Lehrmeister Eraqus hat zu diesem Anlass seinen alten Freund Xehanort eingeladen. Der Bösewicht nimmt seinen Schüler Vanitas als Begleitung mit zusammen manipulieren sie Terra, um ihn auf die dunkle Seite zu bringen. Nachdem Aqua die Prüfung bestanden hat, macht sich Terra auf den Weg, die nun entfesselte Dunkelheit in ihm zu besiegen. Kurz vor Ende der Reise erfährt Eraqus von den Plänen von Xehanort und der X-Blade und welche Verbindung es zu Ventus gibt und sieht als einzige Lösung, Ventus zu vernichten. Jedoch eedigt Terra Eraqus kurz davor und die Reise endet am Schlüsselschwertfriedhof, dem Ort wo damals der Schlüsselschwertkrieg stattfand. Xehanort setzt sein Herz frei und übernimmt Terras Körper, jedoch verliert er im Kampf gegen Terras Willen sein Gedächtnis. Ventus erfährt währenddessen, dass Vanitas ein Teil von ihm war und versucht sich mit ihm wieder zu verschmelzen, um die X-Blade zu schmieden, was im Endeffekt nicht funktioniert, da da Kampf war so anstrengend war, dass Ventus Herz mit Soras Herz verschmolzen ist. Anschließenden verschwindet Xehanort oder Terranort und Aqua bringt den nun schlafenden Ventus an einen sicheren Ort. Aqua findet danach Terranort in Radiant Garden, doch dieser öffnet im Kampf ein Portal ins Reich der Dunkelheit. Aqua gelingt es ihn zu retten, fällt aber selbst ins Reich der Dunkelheit.

Kingdom Hearts FINAL MIX

10 Jahre nach Birth by Sleep beginnt Kingdom Hearts FINAL MIX. Sora, Riku und Kairi werden eines Abends während eines Sturms voneinander getrennt und landen in verschiedenen Welten. Unser Hauptcharakter Sora erwacht in einer Welt namens Traverse Town und trifft dort auf Donald, Goofy, Leon alias Squall Leonhart, Yuffie und viele weitere Charaktere. Er erhält die Aufgabe, mit dem Schlüsselschwert die verschiedensten Welten zu bereisen und die Schlüssellöcher zu schließen, da aus diesen die Herzlosen in die Welten gelangen. Gleichzeitig erfährt er, dass die Herzlosen von dem Schlüsselschwert jedoch auch angelockt werden. Ein Herzloser entsteht durch die Dunkelheit im Herzen einer Person. Jedenfalls beschließt das Dreierteam, sich auf die Suche nach den Schlüssellöchern und Soras Freunden zu machen. Dabei treffen sie auf zahlreiche Disney- und Final-Fantasy-Charaktere, von Tarzan über Pinocchio bis zu Jack Skellington. Sogar bekannte Charaktere treten auf, so wird Cloud, aus Final Fantasy VII, von Hades beauftragt Herkules in die Knie zu zwingen. Das Ziel ist es, in jeder Welt die Schlüssellöcher zu finden und sie zu verschließen. Sie treffen auch Riku auf ihrer Reise, aber er hat sich verändert, da er von Malefiz beeinflusst wird. Sora erfährt, dass Kairi bei Riku ist, sie jedoch in einem Schlaf gefangen ist, da ihr Herz in Sora ist. Sie kommen an einen Ort namens Hollow Bastion, wo der finale Kampf zwischen Riku und Sora stattfindet. Gleichzeitig finden sie dort zahlreiche Prinzessinnen aus den alten Disney-Filmen. Anfangs gewinnt Sora den Kampf, jedoch gibt sich Riku der Dunkelheit hin und eine Gestalt namens Ansem übernimmt seinen Körper. Ansem verschwindet und hinterlässt ein spezielles Schlüsselschwert, das die Herzen der Leute freigibt und sie in Herzlose verwandelt. Sora wendet das Schlüsselschwert auf sich selbst an und lässt sowohl sein Herz als auch das von Kairi frei, wird jedoch ein Herzloser. Durch Kairis Hilfe wird Soras Herzloser wieder zu Sora, da sie ebenfalls eine Prinzessin der Herzen ist. Sora, Donald und Goofy machen sich auf den Weg zur letzten Welt, einer Welt voller Dunkelheit, wo der finale Kampf zwischen Sora und Ansem stattfindet. Ansem versucht zu Kingdom Hearts zu gelangen und glaubt, dass es hinter einer gewaltigen Tür ist. Er verliert den Kampf, und Sora und Mickey, bzw. der König, verschließen die Tür. Kairi verschwindet wieder nach ihrer Heimat und Sora macht sich auf die Suche nach Riku.

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Direkt im Anschluss wandelt Sora durch das Reich der Finsternis und landet im Schloss des Entfallens, wo eine Person namens Naminé von der Organisation XIII benutzt wird, um Soras Erinnerungen zu manipulieren und sich einen Schlüsselschwertträger in Form einer Hülle für Soras Erinnerungen zu erschaffen. Jedoch kann Sora auch den vermeintlichen Anführer Marluxia besiegen und Naminé nimmt sich die Aufgabe, Soras Erinnerungen wieder zusammenzufügen. Dafür muss er jedoch ein Jahr schlafen. Zur gleichen Zeit landet Riku ebenfalls im Schloss und kämpft gegen Mitglieder der Organisation. Er findet heraus, dass etwas mit Sora nicht stimmt und macht sich zusammen mit dem König auf die Suche nach diesem Problem.

Kingdom Hearts 358/2 Days

Zur gleichen Zeit erwacht ein Junge in Twilight Town, einer Stadt an der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Ein Mann namens Xemnas taucht auf und gibt ihm den Namen Roxas sowie eine Aufgabe. Er soll mit seinem Schlüsselschwert Herzen sammeln und so für die Organisation XIII ein Kingdom Hearts aus den Herzen der Menschen schaffen. Roxas freundet sich mit Axel an und beendet einige Missionen mit ihm zusammen. Eines Tages taucht eine Schlüsselschwertträgerin namens Xion auf und Roxas geht es von Tag zu Tag schlechter. Er freundet sich jedoch auch mit Xion an und alle drei werden zu besten Freunden, bis Xion eines Tages herausfindet, dass sie eine Puppe ist und die Erinnerungen von Roxas unbewusst stiehlt, da er Soras Niemand ist. Roxas muss zum Schluss gegen Xion kämpfen, vergisst jedoch nach dem Kampf alle seine Erinnerungen an sie und Soras Erinnerungen landen wieder bei ihm. Roxas verlässt die Organisation und wird von Riku und einem Mann namens DiZ (Darkness in Zero) gekidnappt.

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Roxas erwacht in Twilight Town und erinnert sich an nichts mehr, nur dass in einer Woche seine Sommerferien enden. Mit seinen Freunden Hayner, Pence und Olette verbringt er viel Zeit, bis er herausfindet, dass alles nur eine digitale Welt von DiZ ist, um wieder eins mit Sora zu werden, was am Ende auch passiert. Sora erwacht und erfährt nun von der Organisation XIII, einer Gruppe von Niemanden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ein Herz zu bekommen. Ein Niemand entsteht, wenn ein Jemand, also eine Person, zu einem Herzlosen wird, jedoch ein Wille so stark ist, dass eine Hülle zurückbleibt und diese Hülle zu einem Niemand wird. Die stärksten Niemande sind die Organisation XIII, die die schwächeren Niemande kontrollieren. So machen sich Sora, Donald und Goofy wieder auf die Reise, suchen Riku und versuchen, die Pläne der Organisation zu vereiteln. Sie treffen wieder auf zahlreiche Disney- und Final-Fantasy-Charaktere, von Jack Sparrow bis Sephiroth. Dieses Mal müssen sie jedoch Schlüssellöcher aufsperren, da diese Wege zu neuen Welten öffnen. Xemnas’ Ziel ist es immer noch, ein Kingdom Hearts aus den Herzen der Menschen zu erschaffen und gibt Sora den Auftrag weiter, Herzlose mit dem Schlüsselschwert zu besiegen, da sich so die Herzen der Menschen zu besagtem Kingdom Hearts zusammenfügen. In der Welt, die Niemals war, erfährt Sora nicht nur, dass Roxas sein Niemand ist, sondern findet auch Riku und dass die Person DiZ eigentlich Ansem der Weiße ist und Xemnas sein Schüler war. So passiert dann der finale Kampf zwischen Sora, Riku und Xemnas. Doch auch das verhindert Sora und kann so zusammen mit Riku und Kairi, die nun beide ein Schlüsselschwert besitzen, zurück auf die Destiny Islands. Dort entschließen sich Riku und Sora, sich von Meister Yen Sid zum Schlüsselschwertmeister ausbilden zu lassen.

Kingdom Hearts Re:coded

In der Zwischenzeit versuchen Mickey, Donald, Goofy, Chip und Chap, das Tagebuch der Reise aus Kingdom Hearts FINAL MIX wiederherzustellen, das seit dem Schloss des Entfallens leer ist. Dafür digitalisieren Chip und Chap das Tagebuch und schicken einen Daten-Sora hinein. Jedoch vermischen sich die digitale Welt des Tagebuchs und die reale Welt. Es stellt sich heraus, dass Malefiz und Kater Karlo ihre Finger im Spiel haben. So versuchen Daten-Sora und seine Freunde, diese aus der digitalen Welt zu werfen. Es gelingt ihnen, und sie finden Naminé, die ihnen die Erinnerungen nicht nur von Sora, sondern auch von Roxas, Xion und Co. zeigt – also von allen, die mit Sora verbunden sind. Man erfährt jedoch, dass, wenn man den Niemand und den Herzlosen besiegt, die ursprüngliche Person wieder entsteht.

Kingdom Hearts Dream Drop Distance

Riku und Sora treten relativ kurze Zeit später ihre Meisterprüfung an und werden von Meister Yen Sid in eine Traumwelt geschickt, in der sie die schlafenden Welten wieder erwecken sollen. Jedoch plant die wahre Organisation XIII unter Meister Xehanort, Sora auf einen Pfad zu schicken, um ihn zum 13. Sucher der Dunkelheit werden zu lassen, indem sie Traum und Realität miteinander verschmelzen lassen. Sie markieren Sora mit einem X, um seine Schritte zu verfolgen, und lassen Riku zu einem Traumfänger werden, da die schlafenden Welten von sogenannten Traumfängern bewohnt sind. Es gibt jedoch nicht nur gute, sondern auch böse Traumfänger. Sobald eine gewisse Zeitspanne abgelaufen ist, wechselt man zu Riku, wartet ebenfalls eine Weile und wechselt dann wieder zu Sora. In den Welten trifft man wieder auf viele Disney-Charaktere und Charaktere aus The World Ends With You, die ihr Spiel der Reaper bestehen müssen. Sora und Riku treffen auch auf einen jungen Xehanort und Ansem. Riku vereitelt den Plan der wahren Organisation XIII und kämpft gegen den jungen Xehanort. Dabei hilft ihnen Axel, der jetzt Lea heißt und sein eigenes Schlüsselschwert hat.

Kingdom Hearts III

Während Riku und Mickey von Yen Sid die Aufgabe bekommen, Meister Aqua im Reich der Dunkelheit zu suchen, werden Kairi und Lea von Merlin zu Schlüsselschwertträgern ausgebildet. Sora, Donald und Goofy sollen sich auf die Reise begeben, damit Sora die Kraft des Erwachens lernt. Gleichzeitig findet man heraus, dass Malefiz und Karlo von der Schwarzen Box erfahren haben, die Luxu beschützt, und sich auf die Suche danach machen. Erneut machen sich Sora, Donald und Goofy auf die Reise durch zahlreiche Disney-Welten und treffen dort nicht nur auf die neue wahre Organisation XIII, die von Xehanort angeführt wird, sondern auch auf die neuen Prinzessinnen der Herzen. Kurz vor Ende der Reise finden Mickey und Riku Aqua, die jedoch von der Dunkelheit verschlungen wurde, jedoch durch die Hilfe von Sora wieder zur Besinnung kommt. Sie helfen ihr aus dem Reich der Dunkelheit. Zu viert gehen sie zum Schloss, das sich in Wirklichkeit als die Heimat von Aqua, Ventus und Terra entpuppt, jedoch von Aqua verschlüsselt wurde. Dort treffen sie auf den schlafenden Ventus, der durch die Hilfe von Sora und seiner neu erlangten Kraft wieder erwacht. Alles ist geebnet für den Showdown zwischen den sieben Hütern des Lichts und den 13 Suchern der Dunkelheit in Kingdom Hearts III, um das wahre Kingdom Hearts zu erschaffen. So begeben sich alle zum Schlüsselschwertfriedhof, um den finalen Kampf auszutragen. Jedoch plant Xehanort bereits voraus und erschafft ein riesiges Labyrinth, das die Organisation gegen die Hüter des Lichts kämpfen lässt, um so Kingdom Hearts zu schmieden. Letztendlich gelingt es ihm, jedoch nur durch den Tod von Kairi. So machen sich Sora, Donald und Goofy in die letzte Welt auf, wo der finale Kampf stattfindet: Scala Ad Caelum, die Heimat von Xehanort und Eraqus. Dort findet der finale Kampf statt und endet auch dort. Nachdem Xehanort gefallen ist, haben Sora und die Hüter des Lichts Kingdom Hearts verschlossen, und die Dark Seeker Saga war zu Ende. Jedoch erfährt man auch, dass Luxu die ganze Zeit Teil der Organisation XIII war – er war Xigbar.

Kingdom Hearts Re Mind

Auch wenn der Kampf vorbei war, war Kairi verschwunden. Dementsprechend versucht Sora mit der Hilfe der Kraft des Erwachens, das Schicksal von Kairi abzuwenden und kehrt daher in die Vergangenheit zurück. Letztendlich gelingt es ihm, jedoch muss er dafür auch einen Preis zahlen und verschwindet. Ein Jahr nach den Ereignissen von Kingdom Hearts III sind alle auf der Suche nach Sora. Kairi schläft seit einem Jahr und glaubt, dass ihr Herz den Schlüssel zu Soras Aufenthaltsort hat. Hayner, Pence und Olette durchsuchen die Erinnerungen von Roxas und Xion, und als Cid alle Daten zusammenfügt, erhalten sie eine Art Datenwelt, in der ein Daten-Sora noch einmal gegen Daten der echten Organisation XIII kämpfen muss – jedoch ohne Erfolg. Bis man herausfindet, dass Soras und Rikus Träume miteinander verbunden sind. Zur selben Zeit wacht Sora in der letzten Welt auf und trifft dort auf jemanden namens Yozora, der nach Sora gesucht hat. Dort beginnt wohl der härteste Kampf, den es je in Kingdom Hearts gab. Doch welches Ende richtig ist, kann man aktuell nicht sagen.

Kingdom Hearts Melody of Memory

Im Grunde eine Zusammenfassung der kompletten Kingdom Hearts Geschichte, welche in Kairis Träumen stattfindet, bis sie am Ende von einer Nachricht von Xehanort erwacht. Dieser kennt die Welt, in der Sora ist, und so machen sich Riku, Kairi und die gute Fee in die letzte Welt auf, um dort jemanden bestimmten zu suchen. Diese Person erzählt ihnen von der Welt Quadratum und hilft Riku, dorthin zu gelangen.