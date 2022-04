Kingdom Hearts 4 wurde beim 20. Jubiläum der Serie angekündigt

Kingdom Hearts 4 ist offiziell in Arbeit. Square Enix kündigte dies einfach mal zum 20. Geburtstag der Serie an – einen Trailer gibt es gleich hier! Was in Teil drei der Serie vor sich ging, lest ihr in unserem Review.

Mehr zu Kingdom Hearts 4

Der Trailer beginnt nicht sofort mit Kingdom Hearts 4 – er enthält auch Clips aus dem neu angekündigten Handyspiel Kingdom Hearts: Missing Link. Erst ab knapp vier Minuten im Video gibt es einen näheren Blick zum neuen Haupttitel. Der Art-Style sieht diesmal viel realistischer aus, und Square Enix weist darauf hin, dass sich die Grafik (weil es so früh in der Entwicklung ist) noch ändern kann. In einer Pressemitteilung sagt Square Enix, dass Kingdom Hearts 4 in der Stadt Quadratum stattfindet und uns einen neuen Charakter namens Strelitzia vorstellt, der auch im Trailer erscheint!