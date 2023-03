The Last of Us Part I endlich auch für PC erhältlich

Ab sofort können sich zum ersten Mal auch PC-Spieler:innen mit Joel und Ellie auf eine Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen USA begeben. Das vielfach prämierte Spiel von Entwickler Naughty Dog wird auf dem PC die gleichen Inhalte wie auf PlayStation 5 bieten. Hinzu kommen einige speziell an die PC-Optimierung angepasste Features.

Was erwartet euch?

Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet unter anderem verbesserte Grafik, Charaktermodelle, Animationen, Schauplätze, KI, optimiertes Erkunden und Kampfsystem sowie neue Spielmodi.

In The Last of Us Part I begleitet ihr den vom Schicksal gehärteten Joel und die toughe Teenagerin Ellie auf eine gnadenlose Reise durch die Ruinen der postapokalyptischen und von Bürgerkrieg zerrütteten USA. Zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer gefährlichen Pilzkrankheit macht sich das ungewöhnliche Gespann auf die Suche nach einem Gegenmittel für die Pilzsporen, die die Bevölkerung in geistlose Kannibalen verwandeln.