Final Fantasy 7 Rebirth Test: Auferstehung eines Klassikers

Die bereits makellose Mischung aus Action und rundenbasiertem RPG-Kampf im Remake wurde mit neuen Mechaniken und Party-Mitgliedern erfrischt. Die Überarbeitung der originalen Oberwelt in ausgedehnte offene Regionen voller angenehmer optionaler Aktivitäten hat Orte, von denen man dachte, man kenne sie gut, bereichert. Es liegt eine besondere Magie darin, all dies mit den Charakteren zu erleben, die so sehr geliebt werden, da ihre persönlichen Geschichten und entscheidenden Momente eine neue Größe haben.

Am Ende von Final Fantasy 7 Remake, wenn man am Rand der Autobahn von Midgar steht, können die unendlichen Möglichkeiten, die bevorstehen, eine Sehnsucht auslösen, die man zuvor vielleicht noch nie bei einem Spiel verspürt hat. Hier findet ihr außerdem unser Review zu Final Fantasy VII Remake , um noch mehr Nostalgie zu wecken.

Doch dieses Staunen über grafische Meisterleistung kam auch mit einer gewissen Einschüchterung, als die Weltkarte geöffnet wurde und realisiert wurde, wie riesig Rebirth sein würde. Der nerdige Forscherjunge Chadley kehrt in großem Stil zurück und fungiert als Ansprechpartner für die meisten optionalen Aktivitäten unter dem Vorwand, seine wissenschaftlichen Forschungen voranzutreiben, was das Aktivieren von Türmen beinhaltet, die in jeder Region verteilt sind, um Aufgaben auf Ihrer Karte zu markieren.

Ein wesentlicher Bestandteil dessen, was diese Reise so besonders macht, ist ihr beeindruckender Umfang. Sobald man den Fuß auf die Grasebene setzte, die erste von sechs Regionen, die Rebirth ausmachen, überkam mich ein Gefühl der Ehrfurcht. Beim Blick über den weitreichenden Horizont oder auf eine Kulisse aus weit entfernten Bergketten war ich beeindruckt, wie wunderschön die zuvor aus niedrig polygonalen Grafiken bestehende Welt von Final Fantasy VII neu interpretiert wurde.

Open World mit neuen Herausforderungen und Erkundungsstrategien

Spätere Gebiete in Rebirth verändern, wie du dich in ihnen bewegst. So zum Beispiel mit einzigartigen Fähigkeiten für deinen reitbaren Chocobo. Vom Abprallen von Startplattformpilzen, um durch den labyrinthartigen Dschungel von Gongaga zu navigieren, bis hin zum Ketten von Boost-Pads, um in Cosmo Canyon in der Luft zu bleiben. Es begann niedlich, wurde aber mit der Zeit mühsamer als nötig. Rebirth liebt es auch, euch Klippen hinaufklettern oder mit einem Greifhaken über Lücken schwingen zu lassen, ganz im Stil von Uncharted. Dies fühlt sich nicht so fließend an, wie es sein sollte, obwohl das Abenteuergefühl, das diese Aktionen bieten, sie zumindest erträglich macht.

Ob ihr nun Lebensquellen aufspürt, um mehr über die Region zu erfahren, einzigartige starke Gegner in der Wildnis bekämpft, während ihr bestimmte Kampfbedingungen erfüllt, oder Protorelikte für maßgeschneiderte Nebengeschichten jagt. Alles, was ihr tut, fließt in das eine oder andere Gameplay-System ein. Zum Beispiel können Lebensquellen göttliche Intel-Standorte aufdecken, die die Kämpfe zur Freischaltung neuer Beschwörungen erleichtern können. Sie können auch das Ziel einer laufenden Nebenquest offenbaren, das auf den ersten Blick nicht verbunden schien.

Nicht alle optionalen Aufgaben sind besonders aufregend, wie zum Beispiel das Ausgraben von Schätzen mit eurem Chocobo. Glaubt mir, es ist nervig, wenn man mit dem Chocobo an 7 Stellen gräbt, aber nichts findet, weil man gefühlt 1mm daneben pickt. Immerhin sind die Belohnungen ein anständiger Anreiz, um zu verhindern, dass sie sich wie reine Füllstoffe anfühlen.