Offiziell: Nintendo Switch 2 spielt auch Switch-Spiele, ist abwärtskompatibel

Nintendo gab am Dienstag bekannt, dass die Nintendo Switch-Software “auch auf dem Nachfolger von Nintendo Switch spielbar sein wird”, so ein Beitrag auf Twitter.

Abwärtskompatible Switch 2

Der Beitrag, der Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, zugeschrieben wird, bestätigte auch, dass Nintendo Switch Online auf der neuen Konsole angeboten wird. Das offizielle Nintendo-Konto bestätigte, dass viele Switch-Zubehörteile mit der Switch 2-Konsole kompatibel sein werden, einschließlich der originalen Joy-Con-Controller. Da die Joy-Cons der Switch 2 jedoch magnetisch befestigt werden, anstatt den Schienenclip des Switch zu verwenden, können klassische Joy-Cons nicht an der neuen Maschine befestigt oder direkt von ihm aufgeladen werden und können nur als sekundäre Controller verwendet werden. Trotzdem wird es praktisch sein, wenn Sie Freunde in der Nähe haben, um Mario Kart oder Smash Bros. zu spielen. In dem Post heißt es, dass Nintendo die Abwärtskompatibilität der Switch 2 bei seinem Corporate Management Policy Briefing bekannt gab, einem halbjährlichen Investorentreffen, bei dem das Unternehmen über seine Verkäufe und Ausblicke berichtet.