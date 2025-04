Dreame C1 und C1 Station: Smartes und sicheres Fensterputzen

Vorbei sind die Zeiten von mühsamem und zeitraubendem Fensterputzen – die Dreame C1 und C1 Station schaffen Abhilfe! Zur Website des Herstellers geht es hier entlang.

Über die Dreame C1-Serie

Mit intelligenter Automatisierung nimmt sie euch die Arbeit ab und sorgt für streifenfreie Sauberkeit, ganz ohne Aufwand. Einfach anbringen, starten – und den Ausblick genießen. Wie funktioniert das? Nun, die Dreame C1-Serie ist mit der innovativen CornerClean-Technologie ausgestattet – speziell entwickelt, um auch schwer erreichbare Fensterecken mühelos zu reinigen. Flexible Reinigungsbürsten passen sich intelligent an, verlängern die Reichweite und federn sanft zurück, sobald sie den Glasrahmen berühren. So bleibt das Reinigungstuch optimal ausgerichtet und erzielt ein makelloses Ergebnis. Die Eckenabdeckung verbessert sich dadurch um bis zu 90 % – für streifenfreie Sauberkeit bis in den letzten Winkel. Die C1-Serie denkt dabei mit: Sie erkennt automatisch die Kantenlänge der Glasfläche und passt ihre Ausrichtung intelligent an. Ein dynamischer Algorithmus wählt dabei selbstständig den optimalen Reinigungsweg – im Z- oder N-Muster – für maximale Effizienz. Hochpräzise Sensoren sorgen gleichzeitig für einen exakten Schwerkraftausgleich und damit für eine ruhige, gleichmäßige Bewegung über die gesamte Fläche hinweg.

Wird die Reinigung – etwa durch den Nutzer oder ein unerwartetes Ereignis – unterbrochen, merkt sich die C1-Serie exakt, wo sie aufgehört hat. Nach dem Wiederanbringen kehrt der Roboter automatisch zur letzten Position zurück und setzt die Reinigung fort. Erst wenn die gesamte Fläche gründlich gereinigt ist, kehrt er zuverlässig zu seinem Startpunkt zurück. Mit einer kraftvollen Saugkraft von 5.500 Pa und einem hochfesten Sicherheitskabel bleibt der C1 so wie der Mitbewerb jederzeit sicher an Ort und Stelle – selbst auf glatten, senkrechten Flächen. Für größere Fensterflächen und längere Einsätze ist die C1 Station die ideale Wahl: Mit einem leistungsstarken 7.800 mAh-Akku bietet sie eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten und reinigt dabei Flächen von bis zu 90 m². Selbst bei niedrigem Akkustand bleibt sie dank 30 Minuten Sicherheits-Saugkraft zuverlässig haften – und kann sogar während des Ladevorgangs weiter reinigen, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Ausgestattet mit 800 N starken Saugnäpfen und einem verstärkten Sicherheitsseil sorgt sie für maximale Stabilität und Sicherheit im Betrieb. Mit der Einführung der C1– und Z1-Serien definiert Dreame die smarte Hauspflege neu – und wann sind sie zu haben?