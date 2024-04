Nintendo Switch 2: Magnetische Joy-Cons, Abwärtskompatibilität und Power

Neue Details über Nintendos Switch 2-Konsole sind aufgetaucht. Dieses Gerät wird wohl alle Fan-Wünsche erfüllen, gut gemacht von Nintendo!

Mehr zur Nintendo Switch 2

Die spanische Videospiel-Website Vandal behauptet, Informationen über die Konsole von Quellen bei Peripherieherstellern erhalten zu haben. Laut der Website werden die Joy-Con-Controller der Switch 2 magnetisch an der Konsole befestigt. Da sich die aktuellen Joy-Cons über ein Schienensystem mit Switch verbinden, sind sie physisch nicht kompatibel mit der neuen Konsole. Gleichzeitig lassen sie sich aber so wie mit der Switch Lite via Bluetooth verbinden – genauso wie bestehende Nintendo Switch Pro-Controller. Das erklärt, wieso Nintendo auch im siebten Jahr der Switch nach wie vor neue Joy-Cons und Controller rausjagt: Wir werden die Peripherie einfach mit der stärkeren neueren Konsole weiter nutzen können. Cooler Move, Nintendo!

Apropos coole Moves: Mittlerweile gilt als bestätigt, dass die neue Konsole im Frühjahr 2025 erscheinen wird. Uns erwarten fertige Spiele zum Launch, eine halbwegs sichere Hardwareversorgung (also keine Lieferschwierigkeiten) und – ganz wichtig – Abwärtskompatibilität. Da die Nintendo Switch im Laufe des Jahres 2024 die erfolgreichste Konsole aller Zeiten werden wird, war es wichtig, dass die über 150 Millionen Spieler:innen ihre Games auch auf der Nachfolgekonsole spielen können, ähnlich wie beim Sprung vom DS auf den 3DS. Die einzige Unklarheit ist, ob es einen LCD- oder OLED-Bildschirm geben wird, denn abgesehen davon ist man sich sicher, dass die Switch 2 hervorragend ausgestattet ist. Angeblich mit einem 8 Zoll großen Bildschirm, einen Nvidia Tegra T239-Chip, eine ARM Cortex-A78C-CPU (acht Kerne), eine 12 SM Ampere-GPU und 128-Bit-LPDDR5-Speicher. Ein Tag 1-Kauf!

Nachsatz: Mich würde es auch nicht wundern, wenn Spiele nach wie vor für die originale Switch erscheinen, da der technische Aufbau (ARM-CPU) der gleiche ist. Dann hätte man mit Switch 1 und Lite die Einsteigermodelle, und die Switch 2 wäre dann das “Pro”-Modell – eure Meinung dazu?