Dreame Z1 und Z1 Pro: Intelligente Poolreinigung

Die Pflege eines Pools kann schnell zur zeit- und kostenintensiven Herausforderung werden. Nicht mit einem Dreame Z1 oder Z1 Pro!

Über die Dreame Z1-Serie

So eine Reinigung kostet schon was – nicht selten schlägt sie mit über 1.000 € pro Jahr zu Buche. Die Dreame Z1-Serie (hier geht’s zur offiziellen Website) bringt frischen Wind in die Poolreinigung: Mit ihrem intelligenten, kabellosen Design sorgt sie für eine gründliche Reinigung – ganz ohne Kabelsalat oder komplizierte Einstellungen. Einfach einsetzen, zurücklehnen und den Pool genießen. Die neuen Produkte heben die Poolreinigung auf ein völlig neues Level: Ausgestattet mit der innovativen PoolSense-Technologie erwarten uns die weltweit ersten Poolreinigungsroboter mit einem Triple Surround Fusion Perception System. Dieses fortschrittliche System kombiniert Ultraschalltechnologie mit strukturiertem 3D-Licht, um die Form des Pools zu erfassen und sich ihr dynamisch anzupassen – für eine lückenlose, gründliche Reinigung. Ob rechteckig, rund oder individuell geformt: Die Z1-Serie analysiert automatisch die Gegebenheiten und findet effizient die optimale Reinigungsroute. Gleichzeitig erkennt sie gängige Hindernisse wie Abflüsse, Leitern oder Ablagerungen und umfährt sie gekonnt.

Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 30 m³/h sagt die Z1-Serie Laub, Schmutz und Algen den Kampf an – und zwar gründlich. Sowohl am Boden als auch an den Wänden sorgt der smarte Poolroboter so wie der Mitbewerb für strahlende Sauberkeit, damit das Poolwasser das ganze Jahr über klar, hygienisch und einladend bleibt. Nach getaner Arbeit fährt der Z1 automatisch an den Beckenrand und macht das Herausnehmen zum Kinderspiel. Kein umständliches Hantieren mit Haken, kein schweres Heben – einfach greifen, rausnehmen und fertig. Für alle, die gerne selbst das Steuer in die Hand nehmen, bietet der Z1 Pro ein echtes Highlight: die weltweit erste Fernbedienung mit LiFi-Technologie. Damit lässt sich der Poolroboter manuell und punktgenau navigieren – ideal für gezielte Reinigungen oder maximale Kontrolle bei der Manövrierung. Mit der Einführung der Z1– und C1-Serien definiert Dreame die smarte Hauspflege neu – mit innovativen Lösungen, die alltägliche Reinigungsaufgaben in ein müheloses, freihändiges Erlebnis verwandeln. Wann sind sie zu haben? Hier die Daten für euch: