Eine Übersicht über die Nintendo Switch 2 – viele Features, hoher Preis

Über die Nintendo Switch 2

Diese Präsentation bot einen umfassenden Einblick in die Technik, Funktionen, Spiele und weitere wichtige Aspekte der Konsole. Die Nintendo Switch 2 erscheint bereits am 5. Juni 2025 – wir berichteten. Die Konsole wird in Deutschland und Österreich 470 Euro kosten – deutlich teurer als die erste Switch, die 2017 für 330 Euro auf den Markt kam. Zusätzlich wird es ein Bundle mit Mario Kart World (hier alle Infos zum Spiel) für 510 Euro geben. Die neue Konsole bleibt dem Hybrid-Konzept treu, bringt aber zahlreiche technische Verbesserungen mit sich:

7,9-Zoll-LCD-Bildschirm mit 1080p Full HD-Auflösung

Unterstützung für HDR und Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz

Im TV-Modus kann die Konsole eine 4K-Auflösung bei ausgewählten Spielen ausgeben

Erweiterter interner Speicher von 256 GB (im Vergleich zu 32 GB beim Vorgänger)

Unterstützung für microSD-Express-Karten zur Speichererweiterung (bis zu 2 TB)

Zwei USB-C-Anschlüsse: einer an der Unterseite zum Laden und Verbinden mit der Docking-Station, einer an der Oberseite zum Laden oder Anschließen von Zubehör

Als CPU/GPU gibt Nintendo lediglich einen „benutzerdefinierten Prozessor von NVIDIA“ an

Der Akku (Lithium-Ionen mit 5220 mAh) soll je nach Spiel 2 bis 6,5 Stunden Laufzeit bieten

Die Ladezeit beträgt im Ruhemodus ungefähr 3 Stunden

Neues Dock mit eingebautem Lüfter für bessere Kühlung bei längeren Spielsessions

Neue Funktionen der Konsole

Der mysteriöse C-Knopf, der bereits in früheren Teasern zu sehen war, aktiviert die neue GameChat-Funktion: