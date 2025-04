Hier ansehen: Nintendo Switch 2-Präsentation am 2. April 2025 ab 15 Uhr

Über die Switch 2

Zudem hat Nintendo bekräftigt, dass sowohl Pokémon: Legends Z-A als auch Metroid Prime 4 Beyond trotz der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 für die Veröffentlichung auf der ursprünglichen Nintendo Switch geplant sind. Präsident Shuntaro Furukawa sagte während einer Fragerunde für Investoren, die diese Woche veröffentlicht wurde, dass beide Spiele noch für die Veröffentlichung in diesem Jahr auf der ersten Konsole geplant sind. Furukawa sagte auch, dass das Unternehmen plant, die alternde Hardware weiterhin zu unterstützen, solange die Nachfrage besteht. Pokémon Legends Z-A beispielsweise wurde während des Pokemon Day 2024 angekündigt. Metroid Prime 4 Beyond wurde in einem Gameplay-Trailer gezeigt, der letztes Jahr veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse der Ergebnisse dieser Woche sind das erste Mal, dass Nintendo die beiden Spiele seit der Ankündigung von Nintendo Switch 2 im letzten Monat kommentiert.

Während beide Titel für die erste Konsole geplant sind, werden beide unabhängig davon auf Nintendo Switch 2 spielbar sein. Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel mit der ursprünglichen Nintendo Switch-Software sein, und das macht sie natürlich wegen ihrer starken Spielebibliothek am ersten Tag sehr interessant. Derzeit ist nicht bekannt, ob abwärtskompatible Titel irgendeine Art von Leistungssteigerung auf der neuen Hardware erhalten oder ob den Spielern maßgeschneiderte Patches zur Verfügung gestellt werden müssen, um die Vorteile der Unterschiede in den Hardwarespezifikationen zwischen beiden Systemen zu nutzen. Es ist auch möglich, dass beide Titel gleichzeitig für beide Konsolen veröffentlicht werden, ähnlich wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl für Nintendo Switch als auch für die Wii U veröffentlicht wurde, die Konsole, für die das Spiel ursprünglich angekündigt wurde. Andere Games wie etwa Mario Kart 9 werden bombensicher ein Exklusivtitel für die Nachfolgekonsole, schon allein wegen ihrer technischen Anforderungen. Eine Maussteuerung gilt als sicher, also gilt es nur noch auf das offizielle Video auf dem YouTube-Kanal zu warten … worauf freut ihr euch besonders?