KUXIU K1 Pro Test: 3-in-1 MagSafe Powerbank mit cleveren Details

Das sieht nicht nur gut aus, sondern eignet sich perfekt für Videocalls oder Netflix-Sessions unterwegs. Die Powerbank ist in zwei Kapazitätsvarianten erhältlich: 5000 ( K1 ) und 10000 ( K1 Pro ), wobei die tatsächlich nutzbare Kapazität bei etwa 60 bis 70 Prozent dieser Werte liegt. Das reicht aus, um je nach Modell euer iPhone entweder fast oder zur Gänze wieder aufzuladen. Für die magnetische Verbindung sorgen 16 starke N52-Magnete, die laut Hersteller dasselbe Material und Layout wie im iPhone verwenden und für einen sicheren Halt sorgen. Zusätzlich unterstützt das Produkt auch 20 W kabelgebundenes Laden via USB-C für Geräte ohne MagSafe-Funktion. Diese vielseitige Kombination macht das KUXIU K1 Pro auf dem Papier zu einem echten Allrounder – doch wie schlägt es sich im praktischen Einsatz? Packen wir das Gerät zunächst erst einmal aus!

Mit innovativem Rotationsdesign und starken Magneten will das Gerät die ultimative mobile Energiequelle für iPhone, AirPods und Apple Watch in einem Gerät vereinen. Ob der kompakte Energiespender im Alltag überzeugt und sein Geld wert ist, verrät unser ausführlicher Test. Auf der offiziellen Produktseite bewirbt KUXIU seine K1 Pro Powerbank als sorgenfreien Reisebegleiter für alle Apple-Nutzer*innen. Die Vorteile lassen sich schnell zusammenfassen: Dank 15 W kabelloser Ladeleistung versorgt das Gerät euer iPhone schnell mit Energie, während gleichzeitig AirPods und Apple Watch mit jeweils bis zu 5 W geladen werden können. Der Clou dabei: Ein innovatives Rotationsdesign ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Lademodi, und der ausklappbare Ständer verwandelt die Powerbank in einen praktischen Halter für euer Smartphone.

Erster Eindruck

Das Auspacken der KUXIU K1 Pro Powerbank hinterlässt sofort einen positiven Eindruck. Im Lieferumfang finden sich neben der Powerbank selbst ein geflochtenes Ladekabel und eine Bedienungsanleitung – alles hochwertig und ansprechend verpackt. Die Powerbank selbst überrascht durch ihre kompakte Bauform: Mit Abmessungen von 105 x 68,5 x 19,5 mm bei der K1 Pro-Variante ist sie als Powerbank recht flach und handlich. Für ein MagSafe-Anhängsel ist das aber wiederum recht wuchtig – das gilt es zu bedenken und kennen wir schon vom Mitbewerb! Das Gewicht von 253 g bei der großen Ausführung verleiht dem Gerät eine angenehme Wertigkeit, ohne dass sie in der Tasche zu schwer wird. Die mattschwarze Oberfläche (es gibt das Gerät auch in anderen Farbvarianten) fühlt sich hochwertig an und ist angenehm griffig.

Besonders beeindruckend ist die Magnethalterung: Bringt man ein MagSafe-kompatibles iPhone (ab der 12er-Serie) in die Nähe, schnappt es mit einem befriedigenden „Klack“ an die vorgesehene Position – die 16 N52-Magnete leisten ganze Arbeit und halten das Gerät zuverlässig an Ort und Stelle. Besser als bei der Konkurrenz! Der ausklappbare Ständer auf der Rückseite rastet sauber ein und macht einen robusten Eindruck. Er lässt sich mühelos ausklappen und bietet sowohl im Hoch- als auch im Querformat einen stabilen Stand für euer Smartphone. Das mitgelieferte geflochtene USB-C-Kabel passt ästhetisch gut zur Powerbank und macht ebenfalls einen hochwertigen Eindruck. Insgesamt vermittelt das KUXIU K1 Pro den Eindruck eines durchdachten Produkts, das trotz seiner kompakten Bauweise keine Kompromisse bei der Funktionalität eingeht.

KUXIU K1 Pro im Alltag

Im täglichen Gebrauch zeigt die KUXIU-Powerbank ihre wahren Stärken. Das kabellose Laden funktioniert mit allen unterstützten Apple-Geräten nahtlos – einfach das iPhone an die Magnethalterung anlegen, und der Ladevorgang beginnt umgehend. Besonders cool: Ihr seht bei der Ladeanimation nicht nur den Ladezustand des Smartphones, sondern auch jenen der Powerbank! Mit bis zu 15 W kabelloser Ladeleistung ist die Geschwindigkeit beeindruckend: Laut Hersteller lässt sich ein aktuelles iPhone innerhalb von nur 30 Minuten um bis zu 50 % aufladen. Die Magnetverbindung hält dabei zuverlässig, selbst wenn ihr euer Smartphone während des Ladens aktiv nutzt. Das Rotationsdesign erweist sich im Alltag als durchdachtes Feature. Mit einer einfachen Drehbewegung wechselt ihr vom einfachen in den Dual-Lademodus, in dem ihr gleichzeitig eure AirPods oder Apple Watch mit Energie versorgen könnt. Der ausklappbare Ständer, ähnlich wie bei einer Nintendo Switch, ist dabei ein echtes Highlight.

Er unterstützt sowohl das Hoch- als auch das Querformat, was das K1 Pro zum perfekten Begleiter für Videocalls, Filmeschauen oder als Tischuhr im StandBy-Modus macht. Die Kompatibilität ist beeindruckend umfassend: Das Zubehör funktioniert mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 (bis hin zu den aktuellsten Modellen, versteht sich), verschiedenen Apple Watch-Generationen (angefangen von der Series 2) und allen AirPods mit kabellosem Ladecase. Richtig praktisch: Die Durchgangsladefunktion ermöglicht es, die Powerbank selbst aufzuladen, während sie gleichzeitig eure Geräte mit Energie versorgt – ideal für Hotelzimmer mit begrenzter Anzahl an Steckdosen. Einen kleinen Wermutstropfen stellt dabei die Apple Watch-Halterung dar: Sie ist recht anfällig dafür, die Verbindung zur Watch zu verlieren, sobald ihr das Gerät ein wenig bewegt. Im Vergleich zu den bärenstarken iPhone-Magneten wäre hier mehr Power wünschenswert gewesen! Wenden wir uns nun den technischen Details des Produkts zu:

Die Technik der Powerbank

Technisch betrachtet ist das KUXIU K1 Pro ein echtes Kraftpaket in kompakter Form. Das Herzstück bildet die kabellose Ladetechnologie mit bis zu 15 W für iPhones – das entspricht der maximalen kabellosen Ladeleistung, die aktuelle iPhones unterstützen. Für Apple Watch und AirPods stehen jeweils 5 W zur Verfügung, was für diese kleineren Geräte völlig ausreichend ist. Die magnetische Verbindung wird durch die bereits erwähnten 16 N52-Magnete realisiert, die laut Hersteller in demselben Arrangement wie im iPhone angeordnet sind. Diese sorgen für eine präzise Ausrichtung der Ladespulen und damit für optimale Energieübertragung. Die USB-C-Schnittstelle unterstützt Eingangsleistungen von 5V⎓3A und 9V⎓2A sowie Ausgangsleistungen von 5V⎓2.4A und 9V⎓2.22A, was eine Gesamtleistung von bis zu 20 W bei kabelgebundener Ladung ermöglicht.

Es gibt zwei Varianten des Produkts, namentlich das K1 sowie die Pro-Version. Die reguläre Variante bietet 5000 mAh/19,35 Wh und das Pro-Gerät 10000 mAh/38,7 Wh, wobei die tatsächlich nutzbare Kapazität durch Umwandlungsverluste bei etwa 3000 mAh bzw. 6000 mAh liegt. Diese Differenz ist normal bei kabellosen Ladegeräten, da bei der Energieübertragung ohne Kabel immer Verluste entstehen. Für ein aktuelles iPhone bedeutet das, dass die kleinere Variante etwa 0,6 volle Ladungen liefern kann, während die größere Version etwa 1,2 komplette Aufladungen ermöglicht. Die unterschiedlichen Kapazitäten spiegeln sich auch in den Abmessungen wider: Die 5000 mAh-Version misst 105 x 68,5 x 14,5 mm bei einem Gewicht von 182 g, während die 10000 mAh-Variante mit 105 x 68,5 x 19,5 mm und 253 g etwas dicker und schwerer ausfällt.