Hyper Light Breaker erscheint im Jänner 2025 auf Steam für PC

Das Open-World-Koop-Action-Roguelike wird am 14. Januar 2025 auf Steam für 29,99 Euro im Early Access veröffentlicht. Wir berichteten bereits vom Game, das ursprünglich für 2023 geplant war, dann 2024 erscheinen sollte und jetzt eben im Jänner startet.

Zu Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker kombiniert wie sein Vorgänger eine offene Welt und Roguelikes mit einer ungewöhnlichen Kombination von Elementen, die der Schöpfer Heart Machine für die erste seiner Art hält. Ihr (und bis zu zwei Freunde) spielt als Breaker und generiert mit jedem Zyklus eine neue Version der Karte. Dann begebt ihr euch auf PvE-Extraktions-ähnliche Expeditionen in diese Welt, um Prismen zu sammeln, die Bosse namens Crowns freischalten. Besiegt ihr alle Bosse auf der Karte, könnt ihr euch dem großen bösen Abyss-König stellen. Solltet ihr all eure Leben verlieren, startet ihr von vorn. Auf dem Weg dorthin trefft ihr neue NPCs und freundet euch mit ihnen an, ihr verbessert eure Werte dauerhaft, ersteht Gegenstände wie medizinische Kits und entdeckt neue Waffen und Klingen, die ihr entweder gleich führen oder für später in eurem Tresor aufbewahren könnt.

Die Heimatstadt entwickelt sich weiter, mit Leuten, die einziehen und neue Dienstleistungen anbieten. So jagt ihr unter der Wache des Abyss King nach Geheimnissen und Ressourcen, gleitet auf eurem Hoverboard zwischen interessanten Punkten hin und her. Wenn es euch dann reicht oder ihr euer Ziel erreicht habt, müsst ihr zur Basis zurück, um das Leben, das ihr verloren habt, wieder aufzufüllen. Die Early-Access-Version von Hyper Light Breaker wird nur ein paar spielbare Breaker, zwei Bosse zum Kämpfen und keinen Abyss King haben. Weitere Inhalte und ein echtes Ende werden während des frühen Zugriffs hinzugefügt, wobei Heart Machine voraussichtlich nach “etwa einem Jahr” 1.0 erreicht, mit Spielraum “abhängig von der Antwort und dem Feedback der Community”.