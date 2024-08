Hyper Light Breaker kommt nun erst 2025 in Early Access

Die Early Access-Veröffentlichung von Hyper Light Breaker auf Steam wurde auf 2025 verschoben. Freuen wir uns drauf!

Warten auf Hyper Light Breaker

Es ist die neueste in einer Reihe von Verzögerungen für das Spiel, das ursprünglich für den frühen Zugang im Jahr 2023 geplant war und zuletzt in diesem Sommer eingeführt werden sollte. “Nach viel Bewertung und vielen Gesprächen mit unserem Verlag Arc Games haben wir beschlossen, dass wir nur ein wenig mehr Zeit brauchen, um das Gameplay-Erlebnis auf unsere Standards zu bringen”, erklärte der Entwickler Heart Machine. “Daher schauen wir jetzt auf einen Early Access-Starttermin für Anfang nächsten Jahres”. Im März 2022 angekündigt, verschiebt sich der Nachfolger des Action-RPG Hyper Light Drifter aus dem Jahr 2016 von der 2D-Perspektive des Originalspiels zu einer 3D-Perspektive. Wie der Vorgänger wird der PC bevorzugt, bevor dann ein Konsolen-Launch in Frage kommen wird.

“Wir wollen kein Projekt versenden, auch nicht im Early Access, mit dem wir an einer Reihe von Fronten nicht zufrieden sind”, fuhr die Aussage von Heart Machine fort. “Vor allem im aktuellen Stand der Branche müssen wir so gut wie möglich vorankommen. Wie immer glauben wir an die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Entwicklungstempos für unser Team, was bedeutet, sich zuerst um die geistigen und körperlichen Gesundheitsbedürfnisse aller zu kümmern, anstatt das Team zu verbrennen, wenn es versucht, einen bestimmten Starttermin zu erreichen. Dies wird es dem Team ermöglichen, während des Early Access-Zeitraums selbst eine bessere und reaktionsschnellere Unterstützung für das Feedback der Community anzubieten.“