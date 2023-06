Trailer zu neuem Roguelike Hyper Light Breaker veröffentlicht – kommt im Herbst 2023

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Heart Machine einen Übersichts-Trailer für ihr kommendes Roguelike, Hyper Light Breaker. Ursprünglich 2022 angekündigt geht es nun unaufhörlich auf den Release zu!

Mehr über Hyper Light Breaker

Das Video ist anderthalb Minuten lang und voller Breath of the Wild-Erkundung – komplett mit einem vertraut aussehenden Hangglider – und stilvollem Action-Kampf. Heart Machine, das Studio hinter dem Game, verspricht mit Hyper Light Breaker (zur offiziellen Website) ein “Open-World-Spiel, bei dem man nie zweimal in dieselbe Welt zurückkehrt”. Das ursprüngliche Hyper Light Drifter, das vor über sieben Jahren veröffentlicht wurde, war ein sehr maßgeschneidertes Erlebnis. Es führte uns durch eine wunderschöne pixelige Post-Apokalypse, eine, die sowohl schön als auch düster war, voller Lebendigkeit und Ruin. Mit seinem Nachfolger ändert sich das grundlegend, denn statt einer sorgfältig gestalteten Welt erwarten uns nun viele Welten, die zufällig generiert werden.