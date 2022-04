Hyper Light Breaker angekündigt, Nachfolger von Hyper Light Drifter?

Heart Machine, Entwickler des stilvollen und knackigen Hyper Light Drifter, haben ein neues Spiel im selben Universum angekündigt: Hyper Light Breaker.

Über Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker ist irgendwann im Frühjahr 2023 über Steam Early Access verfügbar und ist ein 3D-Titel mit Einzelspieler- und Koop-Modi. Gemäß der Steam-Seite des Spiels geht es um ein neues Land in der Hyper Light-Welt. Ihr dürft alleine, aber auch mit Freund:innen spielen, um massive Biome zu erkunden und brutale Monster zu besiegen. Überlebt, um den allmächtigen Abgrundkönig in diesem Action-Rogue-Lite-Abenteuer zu stürzen. Ein Ankündigungstrailer zeigt nur ein paar Einblicke in das Pre-Alpha-Gameplay nach einer animierten Kampfszene, die dem Actionstil des ursprünglichen Spiels entspricht. Screenshots zeigen ein paar verschiedene Biome, Schnappschüsse des Kampfes und die Hauptfigur, die auf einem Hoverboard herumreist. Die Titelkarte zeigt auch ein paar verschiedene Charaktersilhouetten – vielleicht verschiedene Optionen für den Koop-Modus des Spiels? Hier der Trailer für euch: