Horizon Zero Dawn Remastered ist echt und kommt am 31. Oktober

Während der letzten State of Play-Präsentation kündigte Sony offiziell das lang erwartete Horizon Zero Dawn Remaster an.

Über Horizon Zero Dawn Remastered

Seit Monaten machen Gerüchte die Runde, dass mehrere Remaster von PlayStation-Spielen zum ersten Mal in Arbeit sind. Die Spiele, auf die in diesen Gerüchten verwiesen wird, sind keine Klassiker, von denen viele von uns hofften, dass sie einen frischen Anstrich für PS5 bekommen würden, sondern PS4-Spiele, die kaum alt genug sind, um eine Wiederveröffentlichung zu verdienen, geschweige denn ein Remaster. Nichtsdestotrotz verfolgt Sony, das uns mehrere Remaster und Neuveröffentlichungen von The Last of Us und The Last of Us Part 2 gebracht hat, den gleichen Ansatz mit anderen aktuellen Titeln in seinem Backkatalog, und nun ist offiziell Horizon Zero Dawn an der Reihe.

Die State of Play-Show zeigt Horizon Zero Dawn Remastered, eine verbesserte Version des PS4-Originals, das erst 2017 auf den Markt kam (bevor es 2020 auf den PC kam), und wird bereits am 31. Oktober 2024 in den Händen von PC- und PS5-Spielern sein. Nun ist es also amtlich, und es macht ja auch irgendwo Sinn: Horizon Zero Dawn ist eine der erfolgreichsten neuen IPs von PlayStation. Das Spiel startete ein neues Franchise für die Plattform, erhielt eine Fortsetzung mit Horizon Forbidden West und sogar einen Lego-Off-Shooting mit den kommenden Horizon Lego Adventures, die die Serie zum ersten Mal auf die Nintendo Switch-Konsole bringt. Was haltet ihr davon, werdet ihr das Upgrade machen?