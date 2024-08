LEGO Horizon Adventures wird wohl am 14.11.2024 veröffentlicht

Vor Nintendos Partner Showcase scheint es, dass ein Veröffentlichungsdatum für LEGO Horizon Adventures früher als geplant bekannt gegeben worden sein könnte.

Auf Sonys offizieller PlayStation-Website erwähnt ein riesiges Banner auf der Hauptseite, wie dieser neue Titel am 14. November auf mehreren Plattformen (einschließlich der Nintendo Switch) erscheinen wird. Dies wurde ursprünglich auf Reddit entdeckt, wobei Gematsu es in den sozialen Medien hervorhob. „Schließen Sie sich Aloy und Freunden in einer üppigen Wildnis auf der Suche nach der Rettung der Welt an, erhältlich am 14. November auf PS5, PC und Nintendo Switch”.

Da diese Informationen direkt von der PlayStation-Website stammen, scheint es, dass wir sehr bald eine Bestätigung erhalten könnten. Als dieser Titel ursprünglich während des Summer Game Fests enthüllt wurde, wurde angekündigt, dass er im „Winter 2024″ auf der Switch und anderen Plattformen starten würde. Die mögliche Enthüllung von PlayStation hier folgt darauf, dass EA letzte Woche ein “MySims”-Symbol zu ihrer offiziellen Switch-Webseite hinzugefügt hat, wobei auch mehrere Händlerlisten für den Titel auftauchen. Nintendos Partner Direct wird heute am Nachmittag ausgestrahlt.